गोविंदा के करियर की एक ऐसी फ्लॉप फिल्म जिसकी कहानी सरोज खान ने लिखी थी, ये एक्ट्रेस थी हीरोइन

संक्षेप:

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने एक ऐसी फिल्म में भी काम किया था जिसकी कहानी उनकी सबसे फेवरिट डांस कोरियोग्राफर फराह खान ने लिखी थी। कहानी जबरदस्त थी। लेकिन थिएटर ऑडियंस को अपने तक खींच नहीं पाई।

Sun, 23 Nov 2025 12:50 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
गोविंदा और शिल्पा शेट्टी की जोड़ी ने कई हिंदी फिल्मों में साथ काम किया है। लेकिन दोनों एक्टर्स की सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही हैं। इनमें से एक ऐसी फिल्म भी है जिसकी कहानी ऑडियंस को पसंद आई, टीवी पर फिल्म को अच्छा रिसपोंस मिला था। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म फ्लॉप हुई थी। खास बात ये है कि इस फिल्म की कहानी मशहूर डांस कोरियोग्राफर सरोज खान ने लिखी थी। इस फिल्म का नाम था छोटे सरकार। फिल्म 22 नवंबर 1996 को रिलीज हुई थी।

सरोज खान की लिखी फिल्म

फिल्म छोटे सरकार में शिल्पा शेट्टी एक पुलिस ऑफिसर होती हैं जो गोविंदा के साथ प्यार का झूठा नाटक करती हैं। हालांकि, असलियत जानने के बाद उन्हें सच में गोविंदा के किरदार से प्यार हो जाता है। फिल्म में गोविंदा की मौसी के किरदार में नजर आई अरुणा ईरानी असली विलेन होती हैं और दिव्या दत्ता ने भी अहम किरदार निभाया था। इस फिल्म की कहानी अगर आज के समय में देखी जाए तो ऑडियंस को एंटरटेन करेगी। लेकिन सरोज खान की इसी कहानी को उस समय थिएटर ऑडियंस ने पसंद नहीं किया था। हालांकि, म्यूजिक जबरदस्त हिट रहा था। शिल्पा और गोविंदा पर फिल्माया गाना ‘एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे’। इस गाने को पसंद किया गया था। बाद में गाने को लेकर विवाद हुआ जो साल 2019 में निपटा था।

फिल्म की कमाई

फिल्म की खाने के साथ स्क्रीनप्ले भी सरोज खान ने लिखा था। फिल्म का डायरेक्शन विमल कुमार ने किया था और वही इसके प्रोड्यूसर थे। चार करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 3।93 करोड़ कमाए थे। मतलब फिल्म के मेकर्स को करीब 7 लाख का नुकसान झेलना पड़ा था। फिल्म टीवी ऑडियंस को पसंद आई थी। आज भी ये फिल्म टीवी पर देखी जाती है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
