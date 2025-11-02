Hindustan Hindi News
शूटिंग सेट पर पापा शाहरुख खान को ‘सर’ बुलाते हैं आर्यन खान, वैनिटी के बाहर करते हैं इंतजार

संक्षेप: आर्यन खान अपने नेटफ्लिक्स के शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए तारीफें बटोर रहे हैं। इस शो के दौरान उन्होंने अपने पिता शाहरुख खान को भी डायरेक्ट किया था। इस दौरान वो अपने पिता को सर कहकर बुलाते थे।

Sun, 2 Nov 2025 10:07 AMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने हाल में डायरेक्शन किया दुनिया में कदम रखा है। नेटफ्लिक्स आए उनके शो द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को जबरदस्त रिएक्शन मिला है। सोशल मीडिया पर मेकर्स तरफ कर रहे हैं। इस शो में सलमान खान, आमिर खान और खुद शाहरुख खान ने कैमियो किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं आर्यन खान शो डायरेक्ट करने के दौरान अपने पिता शाहरुख को सर कहकर बुलाते थे। ये बात शो से जुड़े डांस कोरियोग्राफर मुदस्सर ने बताई है।

शाहरुख को सर बोलते हैं आर्यन खान

मुदस्सर ने हिंदी रश को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि आर्यन सेट पर शाहरुख को सर कहकर बुलाते थे। उन्होंने कहा, “हमारा प्रोसेस ऐसा था कि मैंने एक रेफरेंस वीडियो बनाया था कि गाना कैसा होगा। फिर मैं और आर्यन वो वीडियो शाहरुख सर को दिखाने उनकी वैनिटी वैन में गए। वो पल मेरे लिए बहुत सीखने वाला था। जब हम अंदर गए, तब शाहरुख सर किसी से फोन पर बात कर रहे थे, तो आर्यन ने इंतज़ार किया जब तक उन्होंने हमारी तरफ नहीं देखा। और जैसे ही उन्होंने हमारी तरफ देखा, आर्यन ने उन्हें ‘सर’ कहकर संबोधित किया और कहा, ‘सर, हमने गाने के लिए कुछ बनाया है, क्या आप देखना चाहेंगे?’ शाहरुख सर ने तुरंत कहा, ‘हां हां दिखाओ,’ और फिर हमने उन्हें वीडियो दिखाया।”

बहुत प्रोफेशनल हैं आर्यन

मुदस्सर आगे बताते हैं, “वीडियो देखने के बाद उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, और जाते-जाते उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। हमने एक और प्री-विज़ुअलाइजेशन वीडियो भी बनाया था ताकि शूटिंग आसान रहे। जब वो जा रहे थे, तो मैंने आर्यन से पूछा कि क्या हम दूसरा वीडियो भी दिखाएं? तो आर्यन ने उनसे बहुत विनम्रता से कहा, ‘सर, अगर आपके पास टाइम है तो हम एक और वीडियो दिखाना चाहेंगे।’ मैं हैरान था, क्योंकि अगर मैं उनकी जगह होता तो कह देता ‘डैडी, देखो मैंने क्या किया है।’”

मुदस्सर ने की तहजीब की तारीफ

मुदस्सर ने आर्यन की ऑफ-स्क्रीन पर्सनैलिटी के बारे में भी बताया, “मैंने उनके साथ काम करते हुए बहुत अच्छा वक्त बिताया। उनकी तहजीब और विनम्रता देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। जब भी आप उनसे मिलने जाते हैं, तो वो खुद नीचे तक छोड़ने आते हैं। चाहे आप कहो कि जरूरत नहीं है, फिर भी कहते हैं ‘नहीं, मैं नीचे तक छोड़कर आता हूं।’ शूट के दौरान अगर कोई लाइट दादा कुछ सुझाव देता है, तो वो जाकर कहते हैं, ‘क्या आप दोबारा बता सकते हैं आपने क्या कहा था?’ वो हर किसी की राय सुनते हैं और कभी किसी को छोटा महसूस नहीं होने देते।”

