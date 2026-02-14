बॉलीवुड के विलन दलीप ताहिल ने वैलेंटाइन्स डे पर मांगी माफी, कहा- आज प्यार सुरक्षित है
बॉलीवुड के पॉपुलर विलन दलीप ताहिल ने वैलेंटाइन्स डे पर फैंस से ओपनी सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। हालांकि इसमें एक फनी एंगल है जिसे पढ़कर आपको भी हंसी आएगी।
आज वैलेंटाइन डे है और सभी अपने-अपने पार्टनर के साथ इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो सभी इस मौके पर अपने-अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक पोस्ट शेयर कर रहे हैं। लेकिन एक्टर दलीप ताहिल ने इस मौके पर सभी से माफी मांगी है। लेकिन उनकी यह माफी काफी अलग और फनी है।
दलीप का पोस्ट क्या है
दलीप ने सोशल मीडिया पर लिखा, ‘इस वैलेंटाइन डे मैं, दलीप ताहिल, आप सबसे माफी मांगता हूं, हमेशा विलन बनने के लिए। एक ऐसा इंसान जो हमेशा कहता है ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं। मैंने कई बार शादी रोकी(कभी-कभी बंदूक लेकर), कभी चेक पर साइन करता तो कभी ब्लैंक चेक लिखता और खानदान की इज्जत बचाता।’
दलीप बोले मैं माफी मांगता हूं
दलीप ने आगे लिखा, ‘मुझे उन मोनोलॉग को लेकर अफसोस है, वो ब्लैकमेलिंग, वो चिल्लाना। हर वो कपल जिन्हें मैंने डराया, धमाकाया या ब्लैकमेल किया या इमोशनली परेशान किया। मैं माफी मांगता हूं।’
दलीप बोले आज प्यार सुरक्षित है
आखिर में दलीप ने लिखा, ‘आज प्यार सुरक्षित है। कोई गुंडा नहीं, कोई चालाकी नहीं। लेकिन आज राज के बाद ये माफी एक्सपायर हो जाएगी। एंजॉय करते रहें।’
लोगों के रिएक्शन
दलीप के इस पोस्ट पर लोगों के कई रिएक्शन आए हैं। एक ने लिखा कि मदन चोपड़ा ने फाइनली 30 साल बाद माफी मांग ली। एक ने मस्ती करते हुए लिखा कि ध्यान से दोस्तों, ये चाहते हैं कि हम ओपनली बाहर आ जाएं और फिर पीटना आसान हो जाएगा। सावधान रहें, सतर्क रहें। एक ने लिखा पूकी विलन। एक ने लिखा मैं आज तक आपको उसके लिए माफ नहीं करूंगा जो आपने कहो ना प्यार है में किया था।
दलीप के बारे में बता दें कि वह बाजीगर, कयामत से कयामत तक, कहो ना प्या है, शान जैसी मूवीज में नेगेटिव किरदार निभा चुके हैं।
दलीप के नेगेटिव रोल
दलीप 4 दशक से काम कर रहे हैं और ना सिर्फ फिल्मों में बल्कि टीवी और कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में वह काम कर चुके हैं। रोमांटिक ड्रामा के अलावा वह थ्रिलर, कॉमेडी और पॉलिटिकल ड्रामा मूवीज में भी काम कर चुके हैं।
दलीप के प्रोजेक्ट्स
लास्ट दलीप हिंदी में हिट द फर्स्ट केस में नजर आए थे जिसमें अजीत सिंह शेखावत का किरदार उन्होंने निभाया था। यह फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। इसके बाद वह तेलुगु फिल्म कुबेरा और हरी हरा वीका मल्लू में नजर आए थे पिछले साल।
दलीप अब वेब सीरीज में भी काम करते हैं। वह हिंदी और तेलुगु ओटीटी फिल्में और सीरीज में भी अपना कमाल दिखा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
परिचय
सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। इसके अलावा सुष्मिता ने कई बॉलीवुड, पंजाबी और भोजपुरी स्टार्स के इंटरव्यू भी लिए हैं।
एजुकेशन
सुष्मिता ने बैचलर इन मास कम्यूनिकेशन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। इसी दौरान एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी और हिंदुस्तान में ही ट्रेनिंग ली है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन
सुष्मिता की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वह कुछ अलग और ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करें ताकि पाठकों को सभी जानकारी मिले मनोरंजन जगत की। हर एथिक और रूल्स को फॉलो करके वह एक ऐसी खबर बनाती है जो पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है।
खासियत
बॉलीवुड, टीवी रियलिटी शोज, ओटीटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
ब्रेकिंग ऑन टाइम
सेलेब्स इंटरव्यू
ट्रेंडिंग टॉपिक पर खबरें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।