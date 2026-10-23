मॉडल है दलेर मेहंदी की बहू, भाई हैं बॉलीवुड के मशहूर सिंगर, जानिए उनकी तीनों बेटियों के बारे में
Daler Mehndi Family: दलेर मेहंदी की बहू मॉडल हैं, तो भाई मीका सिंह बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हैं। जानिए उनकी पत्नी, बेटे और तीनों बेटियों से जुड़ी खास बातें।
पंजाबी संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले दलेर मेहंदी इन दिनों सुर्खियों में हैं। दरअसल, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के नरेंद्र नगर में आयोजित कुंजापुरी मेले में दलेर मेहंदी परफॉर्म करने पहुंचे थे। इसी दौरान उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल मंच पर आए और उन्होंने दलेर मेहंदी से कहा, 'इतने पैसे देकर हमने आपको बुलाया है। आप बेवकूफ बना रहे हैं हमें। बोला तो जा नहीं रहा, गाना क्या गाओगे?' इस घटना के बाद विवाद खड़ा हो गया। म्यूजिक इंडस्ट्री के कई सितारे दलेर मेहंदी के समर्थन में सामने आए। इस बीच लोग दलेर मेहंदी की निजी जिंदगी और उनके परिवार के बारे में भी जानना चाहते हैं। आइए आपको बताते हैं कि उनके परिवार में कौन-कौन है।
बिहार में हुआ था दलेर मेहंदी का जन्म
पंजाबी पॉप संगीत को नई पहचान दिलाने वाले दलेर मेहंदी का जन्म 18 अगस्त 1967 को बिहार के पटना में हुआ था। उनका पूरा नाम दलेर सिंह मेहंदी है। उन्होंने कम उम्र में ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। आगे चलकर अपनी दमदार आवाज, अलग अंदाज और भांगड़ा-पॉप गानों के दम पर उन्होंने दुनियाभर में पहचान बनाई।
दलेर मेहंदी और मीका सिंह की तस्वीर
दलेर मेहंदी के बड़े भाई का हो चुका है निधन
दलेर मेहंदी के दो भाई हैं। उनके बड़े भाई का नाम शमशेर सिंह था, जिनका निधन हो चुका है। वहीं, उनके छोटे भाई अमरीक सिंह को दुनिया मीका सिंह के नाम से जानती है। मीका सिंह भी पंजाबी और हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना-माना नाम हैं। उन्होंने 'सावन में लग गई आग', 'मौजा ही मौजा' और 'बस एक किंग' जैसे कई हिट गाने दिए हैं। फिल्मों में गाने के अलावा मीका अपने स्टेज शोज और बेबाक बयानों की वजह से भी चर्चा में रहते हैं।
पहली पत्नी अमरजीत मेहंदी से हैं दो बच्चे
दलेर मेहंदी की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने दो शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम अमरजीत मेहंदी है। दोनों के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उनके बेटे मनदीप मेहंदी भी संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं। हालांकि, उन्हें अपने पिता जैसी लोकप्रियता नहीं मिल पाई। वहीं, उनकी बेटी अजीत कौर मेहंदी की शादी पंजाबी गायक नवराज हंस से हुई है। नवराज हंस मशहूर गायक हंस राज हंस के बेटे हैं।
तरनप्रीत कौर और दलेर मेहंदी की तस्वीर
दूसरी पत्नी तरनप्रीत कौर से हैं तीन बच्चे
दलेर मेहंदी की दूसरी पत्नी का नाम तरनप्रीत कौर है, जिन्हें निक्की मेहंदी के नाम से भी जाना जाता है। तरनप्रीत पेशे से आर्किटेक्ट रही हैं। इसके अलावा वह संगीत और मनोरंजन से जुड़े कारोबार में भी सक्रिय रही हैं। उन्हें डी रिकॉर्ड्स (DRecords) की संस्थापक के तौर पर भी जाना जाता है।
दलेर मेहंदी और तरनप्रीत कौर के तीन बच्चे हैं, एक बेटा और दो बेटियां। उनके बेटे गुरदीप मेहंदी ने अपने पिता की तरह संगीत की दुनिया में कदम रखा। गायन के अलावा उन्होंने अभिनय में भी हाथ आजमाया है। गुरदीप की शादी मॉडल जेसिका सिंह से हुई है। जेसिका को मिस इंडिया यूरोप प्रतियोगिता में रनर-अप रहने के लिए भी जाना जाता है।
कौन हैं दलेर मेहंदी की दोनों बेटियां?
दलेर मेहंदी और तरनप्रीत कौर की दो बेटियां प्रभजोत कौर मेहंदी और रबाब कौर मेहंदी हैं। हालांकि, दोनों लाइमलाइट से दूर रहती हैं। यही वजह है कि उनकी निजी जिंदगी और पेशेवर गतिविधियों के बारे में सार्वजनिक रूप से ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है।
दलेर मेहंदी का बेटा और बहू
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
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