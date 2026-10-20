दलेर मेहंदी को मंत्री ने मंच पर लगाई फटकार, भड़के सोशल मीडिया यूजर्स; ‘बोले जा रहा है कुछ भी...’
सोशल मीडिया पर दलेर मेहंदी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप मंत्री सुबोध उनियाल को सिंगर पर भड़कते देख सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?
पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में आयोजित प्रसिद्ध कुंजापुरी मेले का है। इस वीडियो में बीजेपी नेता और मंत्री सुबोध उनियाल को सिंगर पर भड़कते देखा जा सकता है। सुबोध उनियाल की इस हरकत पर सोशल मीडिया यूजर्स ने नाराजगी जताई है।
दलेर मेहंदी पर लगा शराब पीकर परफॉर्म करने का आरोप
इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि कुंजापुरी मेले में दलेर मेहंदी को लोगों के मनोरंजन के लिए बुलाया गया था। लेकिन दलेर मेंहदी की आवाज गाते हुए लड़खड़ाने लगी। दावा किया जा रहा है कि दलेर मेहंदी ने शराब पी हुई थी जिस वजह से उन्हें गाने में दिक्कत हो रह थी। हालांकि, शराब वाले दावे पर दलेर मेहंदी या उनकी टीम की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
दलेर मेहंदी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाई पड़ता है कि दलेर मेहंदी गाना गा रहे होते हैं कि तभी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल स्टेज पर पहुंच जाते हैं। सुबोध सिंगर दलेर मेहंदी से कहते हैं- बोला तो आपसे जा नहीं रहा है, गाना क्या गाएंगे?
क्या बोले मंत्री सुबोध उनियाल?
आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुबोध उनियाल ने स्टेज पर चढ़कर दलेर मेहंदी की फटकार लगाई। उन्होंने कहा, "यहां मां दुर्गा की आराधना और नवरात्र का धार्मिक आयोजन हो रहा है। ऐसे पावन अवसर पर शराब के नशे में कार्यक्रम प्रस्तुत करना उचित नहीं है। आप शराब पीकर गाना गा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। आपसे बोला तो जा नहीं रहा है, गाना क्या गाएंगे? आपको इस मंच का सम्मान करना चाहिए था। आपने इतनी ज्यादा पी रखी है कि आपसे बोला नहीं जा रहा है। इतना पैसा देकर हमने आपको बुलाया, ताकि हमारे लोग एंटरटेन हो। लेकिन आप तो उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं।
मंत्री पर ही भड़के सोशल मीडिया यूजर्स
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने मंत्री उनियाल के व्यवहार पर नाराजगी जताई है। एक यूजर ने लिखा- वो बूढ़े (दलेर मेहंदी) हो गए हैं और फिर भी परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों के प्यार की वजह से। उनकी इस तरह से बेइज्जती करना ठीक नहीं है। बोले जा रहा है माइक पर कुछ भी।
एक दूसरे यूजर ने लिखा- मैं दलेर भाई को 36 साल से जानता हूं और पर्सनली जानता हूं। वो न खुद शराब पीते हैं और न ही अपनी टीम के लोगों को शराब पीने देते हैं। इस इवेंट के दौरान उन्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन उन्होंने फिर भी परफॉर्म किया। वो एक सम्मानित आर्टिस्ट हैं और उन्होंने कभी भी शराब नहीं पी है। ऐसे आर्टिस्ट का हमेशा सम्मान करना चाहिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी।
यूजर की सलाह; दलेर मेहंदी को मंत्री जी पर केस कर देना चाहिए
एक ने लिखा- शायद उनकी तबीयत ठीक न हो, आर्टिस्ट का सम्मान करना सीखो मंत्री जी। एक ने कहा- ये आदमी 3 दशकों से लिजेंड रहा है और इसने कभी शराब नहीं पी। शायद उनकी तबीयत ठीक न हो, इस मंत्री का व्यवहार कितना असभ्य है। ऐसा व्यवहार सरकारी पद पर बिल्कुल शोभा नहीं देता है। एक यूजर ने दलेर मेहंदी को सलाह दी है कि उन्हें उस मंत्री पर केस करना चाहिए।
बता दें, इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब मंत्री सुबोध उनियाल दलेर मेहंदी पर भड़क रहे थे, सिंगर वहां चुपचाप खड़े थे। इसके बाद उन्होंने बहुत विनम्रता से मंत्री जी को स्टेज से उतरने को कहा। सोशल मीडिया पर दलेर मेहंदी के इस रिएक्शन की भी तारीफ हो रही है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
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सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
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फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना