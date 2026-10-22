Daler Mehndi विवाद में FWICE की एंट्री, पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र
दलेर मेंहदी और बीजेपी नेता के बीच हुआ विवाद गहराता जा रहा है। अब FWICE ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। FWICE ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कलाकारों के सम्मान को लेकर बात की है।
उत्तराखंड में दलेर मेंहदी को लेकर हुए विवाद का मामला अब गहराता जा रहा है। इस मुद्दे में अब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) की एंट्री हो चुकी है। FWICE ने दलेर मेंहदी को सपोर्ट किया है और पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी को पत्र लिखकर कलाकारों के सम्मान को लेकर बात की है।
FWICE ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
FWICE ने अपने पत्र में दलेर मेंहदी का समर्थन करते हुए लिखा कि उन्हें पता है कि दलेर मेंहदी शराब का सेवन नहीं करते हैं। उन्होंने लिखा कि ये हम सबको पता है कि दलेर मेंहदी स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं और सर्जरी के बाद वो ठीक हो रहे हैं।
पत्र में FWICE ने क्या लिखा?
पत्र में कलाकारों के सम्मान को लेकर भी बात की गई है। पत्र में लिखा गया कि हम पब्लिक इवेंट्स के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के महत्व को समझते हैं, लेकिन ऐसी चिंताओं को सबके सामने डांट-फटकार लगाने के बजाय, संवेदनशीलता और समझदारी के साथ सुलझाया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में कलाकारों की स्थिति के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले संयम बरतना बहुत जरूरी है। किसी भी कलाकार के स्वास्थ्य संबंधी चिंता को सहानुभूति और प्रोफेशनलिज्म के साथ हैंडल किया जाना चाहिए।"
पत्र में की गई दलेर मेंहदी की तारीफ
इस पत्र में दलेर मेंहदी के योगदान के बारे में भी बात की गई है। पत्र में लिखा गया, "दलेर मेंहदी भारतीय संगीत की दुनिया का एक जाना-माना नाम हैं। उनके गानों और प्रस्तुतियों ने उन्हें कई पीढ़ियों के बीच व्यापक पहचान दिलाई है। इतने वरिष्ठ कलाकार को सबके सामने अपमानित किए जाने की घटना से पूरा मनोरंजन जगत बेहद आहत है।"
बता दें, सोशल मीडिया पर गायक दलेर मेंहदी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में देखा गया था कि बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल दलेर मेंहदी पर भड़क रहे हैं। वो सिंगर पर आरोप लगाते नजर आते हैं कि इस इवेंट के लिए बहुत पैसा खर्च किया गया है और सिंगर शराब पीकर आए हैं। सुबोध कहते हैं- आपसे बोला तो नहीं जा रहा है, गाना आप क्या गाएंगे?
सेलेब्स ने किया दलेर मेंहदी का समर्थन
दलेर मेंहदी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, तमाम सेलेब्स ने दलेर मेंहदी के सपोर्ट में आवाज उठाई। लोग कहते नजर आए कि किसी भी कलाकार का इस तरह से अपमान करना गलत है। लोगों ने कहा कि अगर सुबोध उनियाल को दलेर मेंहदी की परफॉर्मेंस से दिक्कत थी तो उन्हें उनकी टीम से बात करनी चाहिए थी। इस तरह स्टेज पर जाकर उनका अपमान करना गलत है।
मीका सिंह ने सुबोध उनियाल के व्यवहार पर जताई नाराजगी
इस मामले में दलेर मेंहदी के भाई मीका सिंह की भी प्रतिक्रिया आई है। मीका सिंह ने दावा किया है कि उनके भाई ने शराब नहीं पी हुई थी। मीका सिंह ने कहा था कि दलेर मेंहदी ने ये बात बताने से मना किया था, लेकिन अब वो ये बात बताएंगे। उन्होंने बताया कि दलेर मेंहदी की एक सर्जरी हुई है जिससे वो अभी उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दलेर मेंहदी खराब स्वास्थ्य के बाद भी परफॉर्म करने पहुंचे, इसके लिए उनकी तारीफ होनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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