शादी नहीं करना चाहती हैं सलमान खान की एक्ट्रेस डेजी शाह, खुद बताई वजह

डेजी शाह कई सालों से काम कर रही हैं, लेकिन वह पर्सनल लाइफ में सेटल नहीं हुई हैं। डेजी ने कभी अपने लाइफ पार्टनर या लव लाइफ को लेकर बात नहीं की है। लेकिन अब डेजी ने बताया कि क्यों उन्होंने अब तक शादी नहीं की है।

डेजी शाह बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं और काफी समय से वह फिल्मों में काम कर रही हैं। डेजी के फैंस जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई स्पेशल है या नहीं। डेजी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कम बात करती हैं, लेकिन अब उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मां और बहन उन्हें शादी करने के लिए फोर्स करती थीं। उन्होंने इसके अलावा यह भी बताया कि क्यों वह शादी नहीं कर रही हैं।

क्या बोलीं डेजी क्या उन्हें शादी के लिए बोला जाता है तो डेजी ने कहा कि उनकी मां और बहन उन्हें शादी करने के लिए फोर्स करते हैं। वह बोलीं, मां और बहन तो बहुत फोर्स करते हैं, लेकिन मेरे अंकल बोलते हैं कि वह इंडिपेंडेंट गर्ल हैं और क्यों वह अभी सेटल हो जब वह खुद के लिए अच्छा कर रही हैं। आज, मेरी मां ओके हैं मेरी शादी नहीं होने से। मेरी लाइफ में एक शख्स था जो मेरे परिवार का आदमी बनने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मेरे पिता नहीं हैं। लेकिन मुझे यह चीज पसंद नहीं है।

लोगों में होती है इनसिक्योरिटी डेजी ने आगे कहा, ‘यह काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैंने देखा है कई लोग स्ट्रॉन्ग महिलाओं को हैंडल नहीं कर पाते हैं। लोगों में बहुत इनसिक्योरिटी होती है, जिनसे भी मैं मिली हूं सब वैसे ही थे। मैं वैसे भी अपनी लाइफ में इतनी सिक्योर हूं कि मुझे कोई आदमी नहीं चाहिए जो मुझे फाइनेंशियली पूरा करे क्योंकि मैं खुद में अच्छा कर रही हूं।’