डेजी शाह की छोटी नाइट ड्रेस को सलमान खान ने कंबल से करवा दिया था कवर, ऐसे सुंदर दिखती हैं लड़कियां

डेजी शाह की छोटी नाइट ड्रेस को सलमान खान ने कंबल से करवा दिया था कवर, ऐसे सुंदर दिखती हैं लड़कियां
बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह ने हाल में बताया कि कैसे सलमान खान ने उनकी छोटी नाइट ड्रेस को कंबल से कवर करवा दिया था।एक्ट्रेस ने बताया कि सलमान के मुताबिक जितना लड़कियों को ढकोगे वो उन्ती सुंदर दिखेंगी।
बॉलीवुड के दबंग सलमान खान के बारे में उनके अधिकतर को-एक्टर्स तारीफ करते नजर आए हैं। कईयों ने कहा है कि सेट पर मौजूद सभी कलाकारों को सहज महसूस करवाते हैं। वहीं कुछ एक्ट्रेसेज थी जिन्होंने सलमान का महिलाओं के प्रति व्यवहार और उनके पहनावे को लेकर उनकी सोच के बारे में बात की। पलक तिवारी के बाद अब उनकी फिल्म जय हो की हीरोइन डेजी शाह ने भी बताया है कि सलमान को औरतें ढके हुए कपड़ो में ही सुंदर लगती हैं।
डेजी शाह की छोटी ड्रेस को ऐसे किया कवर
Hauterrfly से बातचीत में डेजी शाह ने कहा कि सलमान फिल्म में लड़कियों को शो पीस की तरह दिखाए जाने के खिलाफ होते हैं। उन्होंने कहा, 'उनके (सलमान खान) के मुताबिक लड़कियों को जितना ढकोगे, उतनी ही ज्यादा सुंदर दिखेंगी’। डेजी शाह ने आगे फिल्म जय हो से जुड़ा एक किस्सा याद करते हुए कहा, “मुझे एक ड्रेस पहननी थी। ये सुबह का एक सीन था जब मैं सो कर उठी होती हूं। उन्हें मेरी ड्रेस थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने कहा 'इसे कंबल से ढक दो'।" एक्ट्रेस ने आगे बताया कि ये ड्रेस और फिल्म के गाने के सीन से उन्हें दिक्कत थी।
पलट तिवारी ने भी कही थी ये बात
बता दें, साल 2023 में पलक तिवारी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब वो सलमान खान की फिल्म अंतिम के लिए बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रही थीं तो सेट पर नियम होता था की सभी लड़कियों के नेक लाइन ढकी होंगी। उन्होंने कहा ये सलमान खान का आदेश था कि लड़कियां सेट पर अपने गले डीप नेकलाइन वाले कपड़े नहीं पहनेंगी। इसके अलावा एक्टर की पूर्व गर्लफ्रेंड रहीं संगीता बिजलानी ने भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि सलमान उन्हें ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनने पर रोका करते थे।
