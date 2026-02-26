Hindustan Hindi News
मैं उनके घर पार्टियों में जाती हूं और..., स्मृति मंधाना पर धोखाधड़ी के आरोपों के बीच पलाश मुच्छल को लेकर बोलीं डेजी शाह

Feb 26, 2026 10:48 am IST
म्यूजिक कंपोजर से डायरेक्टर बने पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी को लेकर एक वक्त उनके फैंस बेहद एक्साइटेड थे। लेकिन जब उनकी शादी टूटी तो फैंस का दिल टूट गया। उनकी शादी को लेकर काफी विवाद हुए। ऐसे में पलाश और स्मृति की शादी टूटने के विवादों पर एक्ट्रेस डेजी शाह रिएक्ट किया। डेजी ने पलाश को लेकर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है।

पलाश के सपोर्ट में आईं डेजी शाह

दरअसल, पलाश मुच्छल को स्मृति मंधाना संग टूटी शादी को लेकर चल रहे विवाद के बीच एक्ट्रेस डेजी शाह का सपोर्ट मिला है। फिल्मीज्ञान के साथ बातचीत में डेजी ने पलाश और उनके परिवार के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की। डेजी ने बताया कि पलाश के साथ उनका कनेक्शन कई साल पुराना है। उनकी बहन, सिंगर पलक मुच्छल के जरिए, जिन्होंने डेजी की पहली फिल्म 'जय हो' में गाना गाया था।

पलक के घर पार्टियों में जाती हूं

डेजी ने कहा, 'पलाश एक इंसान के तौर पर बहुत अच्छे हैं। असल में, मैं उनसे कुछ बार मिल चुकी हूं। पलक ने जय हो के लिए एक गाना किया था, इसलिए मैं उन्हें तब से जानती हूं, इसलिए मैं अक्सर जन्मदिन और गणपति पूजा के लिए पलक के घर पार्टियों में जाती हूं, और इसी तरह मेरी मुलाकात पलाश से हुई। इसी तरह मुझे पता चला कि वह एक म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर हैं।'

भगवान में विश्वास रखता है पलाश का परिवार

डेजी शाह ने पलाश के परिवार के बारे में भी बात करते हुए कहा, 'मैं उनके परिवार से मिली, बहुत अच्छा परिवार है उनका, वे बहुत जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। वे भगवान में बहुत विश्वास करते हैं और मुझे लगता है कि यही उनकी अच्छी बात है। जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं वे पॉजिटिव लोग होते हैं।' उनकी यह बात ऐसे समय में आई है जब पलाश की पर्सनल लाइफ पर ऑनलाइन और मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। पलाश ने हाल ही में श्रेयस तलपड़े और डेजी शाह स्टारर अपनी नई डायरेक्टोरियल फिल्म अनाउंस की है।

अचानक कैंसिल हुई शादी

बता दें कि पलाश और स्मृति की शादी 25 नवंबर, 2025 को सांगली में होनी थी, लेकिन सेरेमनी से एक दिन पहले अचानक कैंसिल कर दी गई। शुरुआती बातचीत में स्मृति के पिता की खराब सेहत को वजह बताया गया था, लेकिन बाद में आरोपों में दावा किया गया कि पलाश मंगेतर स्मृति के साथ धोखा कर रहे थे इसलिए शादी कैंसिल कर दी गई। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि मुंबई लौटने से पहले पलाश सांगली में हॉस्पिटल में भर्ती थे। पलाश और स्मृति दोनों ने बाद में सोशल मीडिया पर कंफर्म किया कि शादी नहीं होगी।

