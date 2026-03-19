बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस को है उम्मीद, फिर से एक हो जाएंगे पलाश-स्मृति मंधाना, कहा- सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं
पलाश और स्मृति की शादी 25 नवंबर, 2025 को सांगली में होनी थी, लेकिन सेरेमनी से एक दिन पहले अचानक कैंसिल कर दी गई। पहले स्मृति के पिता की खराब सेहत को वजह बताया गया था, लेकिन बाद में आरोपों में दावा किया गया कि पलाश मंगेतर स्मृति के साथ धोखा कर रहे थे इसलिए शादी कैंसिल कर दी गई।
म्यूजिक कंपोजर से डायरेक्टर बने पलाश मुच्छल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी को लेकर एक वक्त उनके फैंस बेहद एक्साइटेड थे। लेकिन जब उनकी शादी टूटी तो फैंस का दिल टूट गया। उनकी शादी को लेकर काफी विवाद हुए। सोशल मीडिया पर दोनों की फैमिली को लेकर भी काफी खबरें सामने आईं। ऐसे में अब पलाश और स्मृति की शादी टूटने के विवादों पर एक्ट्रेस डेजी शाह रिएक्ट किया। डेजी ने पलाश को लेकर कहा कि वह पलाश की निजी जिंदगी के आधार पर उन्हें जज नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि असल में पर्दे के पीछे क्या हुआ था।
पलाश और स्मृति के बारे में बोलीं डेजी शाह
डेजी शाह जल्द ही पलाश की अगली डायरेक्टोरियल फिल्म में नजर आने वाली हैं। इन सबके बीच डेजी शाह ने हाल ही में मिस मालिनी को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने बताया, ' स्मृति मंधाना के साथ अपनी शादी कैंसिल होने के बाद, पलाश अपनी अगली डायरेक्टोरियल फिल्म के लिए उनसे सीधे संपर्क करने में हिचकिचा रहे थे। डेजी ने बताया कि उन्हें कुछ अनजान लोगों के दो-तीन कॉल आए, जिन्होंने दावा किया कि पलाश एक फिल्म बना रहे हैं और चाहते हैं कि वह उस फिल्म का हिस्सा बनें।'
मुझे यह तरीका थोड़ा अजीब लगा
डेजी ने आगे बताया, 'मुझे यह तरीका थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि पलाश की बहन पलक के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। मैंने सोचा कि अगर पलाश सच में उनसे संपर्क करना चाहते, तो वह सीधे उनसे या पलक के जरिए बात करते थे; इसलिए उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि आखिर अनजान लोग यह मैसेज क्यों पहुंचा रहे थे। तो, मैंने पलाश को एक मैसेज भेजा और इसी बारे में पूछा। उन्होंने जवाब दिया, 'हां मैम, यह सच है, लेकिन हाल के हालात की वजह से, मैं किसी को भी पर्सनली कॉल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि बात किसी और ही दिशा में चली जाए।'
हर सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं
डेजी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, 'मैं अपनी निजी जिंदगी से प्रोफेशनल लाइफ में आसानी से स्विच कर सकती हूं, और मुझे नहीं लगता कि आपकी पर्सनल लाइफ का असर आपके प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ना चाहिए। सबसे पहले तो, मुझे पता ही नहीं है कि असल कहानी क्या है। हर सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। हमें सच में नहीं पता कि क्या गलत हुआ, क्योंकि यह दो परिवारों के बीच का मामला है। हम तो बस यहां बैठकर मीडिया से सुनी-सुनाई बातों के आधार पर ही अपनी राय बना रहे हैं। हमें असल सच्चाई नहीं पता, और इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं कहानी के महिला वाले पहलू को नजरअंदाज कर रही हूं। मैं तो बस निष्पक्ष रहने की कोशिश कर रही हूं। इसके अलावा, उन्होंने मुझसे प्रोफेशनल लेवल पर संपर्क किया था। तो फिर, मैं कौन होती हूं किसी किताब को सिर्फ उसके कवर से ही जज करने वाली?' डेजी ने माना कि उन्हें उम्मीद है कि कपल फिर से साथ आ जाएगा। उन्होंने बताया, 'मुझे उम्मीद है कि दोनों तरफ से सब ठीक हो जाएगा, और वे साथ आ जाएंगे क्योंकि वे सच में एक प्यारी जोड़ी हैं।'
अचानक कैंसिल हुई शादी
बता दें कि पलाश और स्मृति की शादी 25 नवंबर, 2025 को सांगली में होनी थी, लेकिन सेरेमनी से एक दिन पहले अचानक कैंसिल कर दी गई। शुरुआती बातचीत में स्मृति के पिता की खराब सेहत को वजह बताया गया था, लेकिन बाद में आरोपों में दावा किया गया कि पलाश मंगेतर स्मृति के साथ धोखा कर रहे थे इसलिए शादी कैंसिल कर दी गई। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि मुंबई लौटने से पहले पलाश सांगली में हॉस्पिटल में भर्ती थे। पलाश और स्मृति दोनों ने बाद में सोशल मीडिया पर कंफर्म किया कि शादी नहीं होगी।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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