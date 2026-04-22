यूट्यूब डेली चार्ट अपडेट: टॉप 7 में हुआ उलटफेर, फिसला लंबे समय से ट्रेंड में चल रहा म्यूजिक वीडियो
यूट्यूब चार्ट्स ट्रैक करते हैं तो यहां आप डेली रैंकिंग देख सकते हैं। कौन सा गाना ऊपर हुआ, कौन सा नीचे फिसला, यहां आप टॉप 7 गानों की पॉप्युलैरिटी रैंक और व्यूज देख सकते हैं।
म्यूजिक चार्ट्स ट्रैक करने वालों के लिए यहां लेटेस्ट म्यूजिक वीडियोज की लिस्ट है। इसमें हम 20 अप्रैल यूट्यूब चार्ट्स में पॉप्युलर गानों के बारे में बताएंगे। टॉप 7 में कुछ उलटफेर देखने को मिल रहा है। धुरंधर का गाना शरारत के सिर नंबर 1 का ताज बरकरार है लेकिन काफी समय से पॉप्युलर बैरण लिस्ट में नीचे आ गया है। चेक कीजिए पूरी लिस्ट यहां...
शरारत
धुरंधर का गाना शरारत चार्ट में 133 दिनों से है। लिस्ट में यह नंबर 1 है। काफी समय से यह टॉप पोजिशन पर होल्ड बनाए हुए है। गाने की सिंगर मधुबंती बागची और जैस्मिन सैंडलस हैं। शरारत के ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो को सारेगामा म्यूजिक यूट्यब चैनल पर 524 मिलियन+ व्यूज मिल चुके हैं। यह 4 महीनो का डेटा है। ग्लोबल टॉप म्यूजिक वीडियोज में इसका रैंक नंबर 1 है।
मुट्टा कलक्की
यूथ मूवी का गाना मुट्टा कलक्की चार्ट में चौथे से दूसरे नंबर पर आ गया है। यह दो पायदान ऊपर चढ़ा है। गाना तमिल भाषा में है। यूथ्स के बीच यह गाना खूब देखा जा रहा है। चार्ट में आए इसको 65 दिन हो चुके हैं। वीडियो को दो महीनों में 120 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।
जाइए सजना
धुरंधर द रिवेंज का गाना जाइए सजना तीन नंबर पर है। यह गाना 23 दिनों से चार्ट में हैं। इस गाने के सिंगर्स जैस्मिन सैंडलस और सतिंदर सरताज हैं। शाश्वत सचदेव का म्यूजिक है। लिरिक्स भी सतिंदर सरताज, जैस्मिन सैंडलस की है। टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस गाने को अपलोड हुए 3 हफ्ते हुए हैं और इसको 56 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।
बैरण
हरियाणी गाना बैरण अपनी पोजिशन से दो पायदान ड्रॉप हुआ है। यह पहले दो नंबर पर था अब चार पर आ गया है। चार्ट में आए हुए इसे 47 दिन हो चुके हैं। गाने को बंजारे ऐंड बंजारे ने लिखा है। दो महीने में इस वीडियो को 104 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। गाना काफी सुना जा रहा है और लंबे समय से ट्रेंडिंग लिस्ट में है।
पवजा मल्ली
डेली चार्ट्स में पावजा मल्ली गाने ने भी अपनी पोजिशन होल्ड कर रखी है। यह तमिल लैंग्वेज का ट्रेंडिंग गाना है। इसकी सिंगर कमल हासन की बेटी श्रुति हासन और उनके साथ साई अभ्यंकर की आवाज है। गाने के बोल विवेक के हैं। गाना 46 दिनों से चार्ट में है।
शीशा
हरियाणवी गाने शीशा पर भी लोग खूब डांस क रहे हैं। इस म्यूजिक वीडियो ने छह नंबर पर अपनी पोजिशन होल्ड कर रखी है। मित्ता रोर और स्वरा वर्मा का ये गाना 33 दिनों से चार्ट में है। गाने को एक महीने में 64 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।
बैरी
हरियाणवी गाना बैरी (लोफी) डेली चार्ट्स में 7 नंबर पर है। वीडियो 58 दिनों से चार्ट्स में है। दो महीने में गाने को 83 मिलियन से ज्याद व्यूज मिल चुके हैं। सिंगर प्रदीप सोलंकी और हिना हैं। लिरिक्स रवि सुखचैनपुरिया की हैं।
लेखक के बारे मेंKajal Sharma
शॉर्ट बायो : काजल शर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
काजल शर्मा भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम की लीड हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
काजल ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबारों से की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2014 में अमर उजाला डिजिटल के साथ उन्होंने न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। 2017 से 2020 तक नवभारत टाइम्स (NBT) में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल कवरेज के बाद वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ से जुड़ीं और वर्तमान में इन दोनों सेक्शंस की टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और मेडिकल रिपोर्टिंग
B.Sc (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण काजल को विज्ञान और पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला। इसी वजह से वह मनोरंजन बीट पर कमांड होने के साथ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज़ लिख रही हैं।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, बॉक्स ऑफिस ऐनालिसिस, ट्रेंड्स, टीवी, ओटीटी और लाइफस्टाइल विषयों पर काजल की गहरी समझ है। उन्होंने कई सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं। काजल का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है—उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड, साउथ मूवीज़ और टीवी रियलिटी शोज
मूवी और वेब सीरीज रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
हेल्थ, फिटनेस, प्रिवेंटिव केयर और डेली लाइफ हैक्स
मेडिकल रिसर्च और एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग
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