जब अनु मलिक पर लगा था यौन शोषण का आरोप… भाई डब्बू ने बताया क्या था परिवार का हाल
अनु मलिक पर मीटू का आरोप लग चुका है। अब उनके भाई ने बताया कि क्या उस वक्त उन्हें लोगों को फेस करने में शरम आती थी। परिवार का क्या रिएक्शन था और अन्नू मलिक को कैसे सपोर्ट किया।
म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक पर मीटू यानी सेक्शुअल हैरासमेंट का आरोप लग चुका है। यह बात साल 2018 की है। अलीशा चिनॉय, नेहा भसीन और सोना महापात्रा जैसी एक्ट्रेसस ने ये आरोप लगाए थे। अब अनु मलिक के भाई डब्बू मलिक ने बताया है कि उन पर जब ये आरोप लगे तो परिवार का क्या रिएक्शन था और क्या भाइयों को भी शर्मिंदगी होती थी?
भाई को किया सपोर्ट
डब्बू मलिक विकी लालवानी के यूट्यूब चैनल पर थे। उन्होंने वो वक्त याद किया जब अनु पर इल्जाम लगे थे। डब्बू बोले, 'परिवार के तौर पर हम टूट गए थे। उनको (अनु) भी धक्का लगा था। हम ये दर्द सह नहीं पा रहे थे, वह उस दौर से भी गुजरे हैं जब कई लोग उन्हें टारगेट कर रहे थे। हमने उन्हें इमोशनली सपोर्ट किया। हमने ये ध्यान रखा कि वह काम और मीटिंग्स पर लौटें। परिवार के तौर पर मैं कोई जजमेंट पास नहीं कर सकता। करना भी नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर भी उनको सपोर्ट किया।'
मां-बाप थे परेशान
डब्बू ने बताया कि जब ये सब हुआ तो उनके मां-बाप ज्यादा परेशान थे। वह बताते हैं 'वे नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है क्योंकि वे 80 साल के थे।' जब उनसे पूछा गया कि क्या अनु की वजह से क्या उन्हें और अब्बू मलिक को भी लोगों का सामना करने में दिक्कत आई थी? इस पर डब्बू बोले, 'हमने इसे कुछ ज्यादा ही अहमियत दे दी थी। हमें नहीं लगता कि हम स्टार्स हैं। वह शाहरुख खान या सुपरस्टार नहीं है। हम म्यूजीशियंस हैं। हम बेकार में किसी के बारे में सोशल मीडिया पर बात करते रहते हैं और उन्हें ओहदा दे बैठते हैं। मुझे लगता है कि हम इतने इम्पॉर्टेंट भी नहीं कि ये बात की जाए।'
