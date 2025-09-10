दबंग डायरेक्टर ने फिर साधा सलमान के परिवार पर निशाना, बोले-उन्हें हटाकर अरबाज को दिया क्रेडिट
सलमान खान की फिल्म दबंग डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने एक बार फिर खान परिवार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि खान परिवार ने उन्हें हटाकर अरबाज को सेट करने को कोशिश की।
सलमान खान स्टारर ‘दबंग’ (2010) उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बनी थी। इसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि चुलबुल पांडे के किरदार ने सलमान खान को करियर की नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। ‘दबंग’ को क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक ने खूब सराहा और इसके गानों से लेकर डायलॉग तक सुपरहिट हुए। लेकिन फिल्म की अपार सफलता के पीछे के डायरेक्टर अभिनव कश्यप का मानना है कि उन्हें इस सफलता का श्रेय कभी नहीं मिला, बल्कि जानबूझकर उन्हें किनारे कर दिया गया।
क्रेडिट लेने की कोशिश
इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में अभिनव ने दावा किया कि खान परिवार ने फिल्म का पूरा क्रेडिट अपने नाम करने की कोशिश की और उन्हें बाहर कर अरबाज खान को सेट करना चाहा। उन्होंने कहा, “यह उनकी जिंदगी की लैंडमार्क फिल्म थी, लेकिन उन्हें लगा सारा श्रेय अपने नाम लेना चाहिए। सफलता के कई पिता होते हैं, लेकिन असफलता का कोई नहीं होता। मुझे जानबूझकर दबंग से बाहर किया गया और इसका श्रेय भी मुझसे छीन लिया गया। यह सब इसलिए हुआ ताकि अरबाज खान को सेट किया जा सके।”
प्रमोशन से नाम गायब
अभिनव ने कहा कि जैसे ही फिल्म पूरी हुई, सभी ने क्रेडिट लेने की कोशिश शुरू कर दी। मार्केटिंग और प्रमोशन के वक्त उनका नाम लगभग गायब कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अरबाज ने साफ शर्त रखी थी कि फिल्म तभी बनेगी जब वो प्रोड्यूसर होंगे। दबंग ने उन्हें प्रोड्यूसर के तौर पर स्थापित किया और मुझे साइडलाइन कर दिया गया। ‘दबंग 2’ से दूर रहने के फैसले पर उन्होंने कहा कि खान परिवार चाहता था कि वे बस एक गुलाम डायरेक्टर की तरह काम करें। उन्होंने कहा, “उन्हें मेरी क्रिएटिविटी चाहिए थी, पर सम्मान, शोहरत, पैसा और क्रेडिट कुछ नहीं देना था। इसलिए मैंने पहले ही अलग हो जाना बेहतर समझा।”
कपूर परिवार ने भी दोषी ठहराया
सिर्फ खान परिवार ही नहीं, अभिनव ने अपने अगले प्रोजेक्ट ‘बेशरम’ की असफलता को लेकर रणबीर कपूर और उनके परिवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने बताया कि जब फिल्म फ्लॉप हुई तो सारा दोष उनके सिर मढ़ दिया गया। “दबंग चली तो सारा क्रेडिट दूसरों को मिला, बेशरम फ्लॉप हुई तो सारा ठीकरा मेरे सिर फोड़ा गया। दोनों फिल्मों में थप्पड़ मुझे ही पड़ा।”
मानसिक परेशान करने की कोशिश
अभिनव कश्यप पहले भी सलमान, अरबाज़, सोहेल और सलीम खान पर करियर बिगाड़ने, दबंग 2 छीनने और मानसिक रूप से परेशान करने के गंभीर आरोप लगा चुके हैं। उनका कहना है कि अब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो इन सब बातों पर उन्हें हंसी आती है, लेकिन उस दौर ने उनके करियर पर गहरा असर छोड़ा।
