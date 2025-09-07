'सलमान गुंडा है, बद्तमीज है...' दबंग डयरेक्टर अभिनव का दावा, खान परिवार ने मेरा करियर कर दिया बर्बाद

'दबंग' के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान और खान परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिनव ने यहां तक कहा कि सलमान न सिर्फ 'गुंडा और बद्तमीज' हैं, बल्कि उनके परिवार ने डायरेक्टर का करियर तक बर्बाद कर दिया है।

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के करियर को खास पहचान देने में उनकी फिल्म 'दबंग' का बड़ा हाथ रहा है। इस फिल्म में सलमान ने पुलिस वाले का रोल निभाया था, जिसका नाम चुलबुल पांडे होता है। लेकिन इसी बीच अब 'दबंग' के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान और खान परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिनव ने यहां तक कहा कि सलमान न सिर्फ 'गुंडा और बद्तमीज' हैं, बल्कि उनके परिवार ने डायरेक्टर का करियर तक बर्बाद कर दिया है।

वह एक गुंडा है… फिल्म 'दबंग' के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने स्क्रीन के साथ बातचीत में खान परिवार को लेकर कई हैरान करने वाले दावे किए हैं। अभिनव ने कहा, 'सलमान कभी किसी मामले में शामिल नहीं होते। उन्हें अभिनय में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, और पिछले 25 सालों से नहीं है। वह काम पर आकर एक एहसान करते हैं। उन्हें एक सेलिब्रिटी होने का ज्यादा शौक है, लेकिन अभिनय में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वह एक गुंडा है।'

बॉलीवुड में स्टार सिस्टम के जनक हैं अभिनव ने आगे आरोप लगाते हुए सलमान खान को 'बुरे व्यवहार' वाले और 'प्रतिशोधी' कहा। कश्यप ने आगे कहा, 'वह (सलमान खान) बॉलीवुड में स्टार सिस्टम के जनक हैं। वह एक ऐसे फिल्मी परिवार से हैं जो 50 सालों से इंडस्ट्री में है। वह इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं। वे प्रतिशोधी (बदला लेने वाले)लोग हैं। वे पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। अगर आप उनसे सहमत नहीं होते, तो वे आपके पीछे पड़ जाते हैं।'