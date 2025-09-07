Dabangg Director Abhinav Kashyap Claims Khan Family Sabotaged His Career And Salman Khan Is A Gunda 'सलमान गुंडा है, बद्तमीज है...' दबंग डयरेक्टर अभिनव का दावा, खान परिवार ने मेरा करियर कर दिया बर्बाद, Bollywood Hindi News - Hindustan
'सलमान गुंडा है, बद्तमीज है...' दबंग डयरेक्टर अभिनव का दावा, खान परिवार ने मेरा करियर कर दिया बर्बाद

 'दबंग' के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान और खान परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिनव ने यहां तक कहा कि सलमान न सिर्फ 'गुंडा और बद्तमीज' हैं, बल्कि उनके परिवार ने डायरेक्टर का करियर तक बर्बाद कर दिया है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 08:37 PM
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के करियर को खास पहचान देने में उनकी फिल्म 'दबंग' का बड़ा हाथ रहा है। इस फिल्म में सलमान ने पुलिस वाले का रोल निभाया था, जिसका नाम चुलबुल पांडे होता है। लेकिन इसी बीच अब 'दबंग' के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने सलमान और खान परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिनव ने यहां तक कहा कि सलमान न सिर्फ 'गुंडा और बद्तमीज' हैं, बल्कि उनके परिवार ने डायरेक्टर का करियर तक बर्बाद कर दिया है।

वह एक गुंडा है…

फिल्म 'दबंग' के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने स्क्रीन के साथ बातचीत में खान परिवार को लेकर कई हैरान करने वाले दावे किए हैं। अभिनव ने कहा, 'सलमान कभी किसी मामले में शामिल नहीं होते। उन्हें अभिनय में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, और पिछले 25 सालों से नहीं है। वह काम पर आकर एक एहसान करते हैं। उन्हें एक सेलिब्रिटी होने का ज्यादा शौक है, लेकिन अभिनय में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वह एक गुंडा है।'

बॉलीवुड में स्टार सिस्टम के जनक हैं

अभिनव ने आगे आरोप लगाते हुए सलमान खान को 'बुरे व्यवहार' वाले और 'प्रतिशोधी' कहा। कश्यप ने आगे कहा, 'वह (सलमान खान) बॉलीवुड में स्टार सिस्टम के जनक हैं। वह एक ऐसे फिल्मी परिवार से हैं जो 50 सालों से इंडस्ट्री में है। वह इस प्रक्रिया को जारी रखते हैं। वे प्रतिशोधी (बदला लेने वाले)लोग हैं। वे पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करते हैं। अगर आप उनसे सहमत नहीं होते, तो वे आपके पीछे पड़ जाते हैं।'

मेरे भाई अनुराग के साथ 'तेरे नाम' के वक्त भी यही हुआ था

अभिनव ने इसी इंटरव्यू में अपने भाई अनुराग कश्यप के बारे में भी शॉकिंग बात बताई। उन्होंने कहा,'तेरे नाम में अनुराग कश्यप साथ भी यही हुआ था। वह मुझे कैसे मार्गदर्शन या सलाह देते? उन्होंने दबंग से पहले मुझसे कहा था कि तुम सलमान के साथ फिल्म नहीं बना पाओगे। उन्होंने मुझे विस्तार से नहीं बताया कि क्यों। उन्हें बस यही लगता था कि मैं आसानी से परेशान हो जाऊंगा, वह इन गिद्धों को जानते हैं।'

