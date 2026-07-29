कब रिलीज हो रही करीना कपूर की दायरा? पोस्टर ने बढ़ाई फैंस की उत्सुकता
करीना कपूर की अपकमिंग फिल्म दायरा का एक पोस्टर रिलीज हुआ है। इस पोस्टर में करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आ रहे हैं। दायरा को नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर मेघना गुलजार डायरेक्ट कर रही हैं।
करीना कपूर की अपकमिंग फिल्म दायरा जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फैंस बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। फैंस के इस इंतजार के बीच मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर रिलीज किया है। इस पोस्टर में करीना कपूर के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आ रहे हैं। फिल्म का जो पोस्टर रिलीज किया गया है उसमें करीना कपूर और पृथ्विराज सुकुमारन के चेहरे पर इंटेंस लुक नजर आ रहा है।
मेघना गुलजार हैं फिल्म की डायरेक्टर
करीना कपूर और पृथ्विराज सुकुमारन की इस फिल्म का नाम दायरा है। दायरा को नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है। वहीं, इस फिल्म को जंगली पिक्चर्स और डॉ जयंतिलाल गड़ा (पेन स्टूडियोज) ने प्रोड्यूस किया है।
दायरा के पोस्टर में क्या नजर आया?
दायरा का जो नया पोस्टर रिलीज किया गया है, उसमें करीना कपूर का आधा चेहरा पोस्टर के एक कोने में है। दूसरे कोने में पृथ्विराज सुकुमारन का आधा चेहरा नजर आ रहा है। दोनों के पीछे एक क्राइम सीन नजर आ रहा है। इस पोस्टर के साथ मेघना गुलजार ने लिखा है- लाइनें खींच दी गई हैं। क्या ये लाइनें क्रॉस की जाएंगी? दायरा 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
पोस्टर देख क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स
इस पोस्टर पर फैंस ने रिएक्ट किया है। एक ने लिखा- पोस्टर इतना दमदार है, फिल्म कितनी दमदार होगी। एक दूसरे यूजर ने लिखा- फिल्म का इंतजार नहीं हो पा रहा है। एक ने कहा- मेघना गुलजार मैम, बधाई हो। फिल्म का इंतजार है। बहुत सारे यूजर्स ने हार्ट और ताली बजाने वाले इमोजी बनाए हैं।
इन फिल्मों को मेघना गुलजार ने किया है डायरेक्ट
डायरेक्टर मेघना गुलजार की बात करें तो उन्हें बॉलीवुड की कुछ सबसे शानदार फिल्में डायरेक्ट करने के लिए जाना जाता है। मेघना गुलजार ने राजी, छपाक, तलवार और सैम बहादुर जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं। सैम बहादुर के लिए मेघना गुलजार नेशनल अवॉर्ड भी जीत चुकी हैं।
मेघना गुलजार के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं पृथ्विराज
दायरा की बात करें ये पहली फिल्म होगी जिसमें करीना कपूर और पृथ्विराज पहली बार साथ में नजर आएंगे। पृथ्विराज सुकुमारन फिल्म को लेकर काफी उत्साहित हैं। दायरा एक क्राइम थ्रिलर फिल्म होगी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेघना का काम वो बहुत सालों से देख रहे हैं। उनके साथ काम करके उनकी एक इच्छा पूरी हुई है। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दायरा न्याय के बारे में काफी असहज और परेशान करने वाले सवाल खड़े करेगी।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
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