OTT Series: 7 एपिसोड वाली ये क्राइम थ्रिलर सीरीज देखी? पिछले एक साल से चर्चा में बनी हुई है, 7.8 है IMDb रेटिंग
Crime Thriller Series: ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर एक क्राइम थ्रिलर सीरीज ट्रेंड में बनी हुई है। इस सीरीज की आईएमडीबी रेटिंग 7.8 है और लोगों को ये सीरीज बहुत पसंद आ रही है।
ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर पिछले साल एक क्राइम थ्रिलर सीरीज आई थी। इस सीरीज की कहानी, सस्पेंस और किरदारों की एक्टिंग इतनी लाजवाब है कि पिछले एक साल से ये सीरीज चर्चा में बनी हुई है। 7 एपिसोड वाली इस सीरीज को IMDb 7.8 है। तो अगर आप सस्पेंस और थ्रिलर के शौकीन हैं और इस वीकेंड कुछ बेहतरीन देखना चाहते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए है।
क्यों देखें ये सीरीज?
ये दूसरी क्राइम थ्रिलर सीरीज से थोड़ी अलग है। इसमें सिर्फ एक मर्डर या किडनैपिंग की गुत्थी नहीं सुलझाई जाती है, बल्कि इसमें इंसान की मजबूरी और पछतावे की गहराइयों को दिखाया गया है।
क्या है इस सीरीज की कहानी?
कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां उत्सव वाली रात एक शख्स की लाश मिलती है और उसकी छोटी बेटी मर्सी अचानक गायब हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है झूठ, राज और मजबूरियों का ऐसा जाल जिसमें गांव का सीधा-साधा फार्मासिस्ट भास्करन और उसकी पत्नी फंस जाते हैं। पुलिस कांस्टेबल गौतम और बच्ची की मां एस्थर सच की तलाश में जुटे हैं। आखिर कातिल और गुनहगार कौन है? यही इस सीरीज की यूएसपी है।
सीरीज की खास बातें
1. सीरीज की सबसे बड़ी ताकत लीड एक्टर पशुपति हैं। एक लाचार दादा और परिस्थितियों के मारे इंसान के रूप में उनका अभिनय रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उनके चेहरे के हाव-भाव पूरी कहानी को संभालते हैं।
2. नेशनल अवॉर्ड विनर लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली ने एक तड़पती हुई मां का किरदार बखूबी निभाया है। वहीं पुलिस कांस्टेबल के रूप में विधार्थ का काम भी सराहनीय है।
3. सीरीज के आखिरी के 2-3 एपिसोड्स काफी मजेदार हैं। कहानी में ऐसे मोड़ आते हैं कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। क्लाइमेक्स आपको चौंकाने में कामयाब रहता है।
फारुक जे बाशा की सिनेमैटोग्राफी बेहतरीन है। उन्होंने छोटे गांव के माहौल, वहां के अंधेरे और किरदारों के भीतर चल रहे डर को कैमरे में बहुत खूबसूरती से कैद किया है।
सीरीज की कमियां
1. सीरीज की शुरुआत थोड़ी धीमी है। कहानी को सेट करने और किरदारों की जिंदगी से आपको रूबरू कराने में निर्देशक को काफी समय लगता है। पहले 3-4 एपिसोड्स में स्क्रीनप्ले थोड़ा खिंचा हुआ महसूस होता है।
2. अंत में जो फाइट सीक्वेंस दिखाया गया है, वह थोड़ा खिंचा हुआ और जबरदस्ती का लगता है।
देखें या नहीं?
अगर आप 'दशम', 'दृश्यम' या 'कथा हल' जैसी फिल्में पसंद करते हैं, जिसमें क्राइम से ज्यादा किरदारों के दिमाग और उनकी मजबूरियों का खेल होता है, तो ये सीरीज आपके लिए ही बनी है। इस सीरीज का नाम 'कुट्ट्रम पुरिंधवन: द गिल्टी वन' है। ये सीरीज तमिल के अलावा हिंदी, तेलुगू और मलयालम भाषाओं में भी डब ऑडियो के साथ सोनी लिव पर स्ट्रीम कर रही है
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
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खासियत और हुनर (Expertise)
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