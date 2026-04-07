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क्राइम थ्रिलर सीरीज है ‘मटका किंग’, लोग बोले- बड़े समय बाद किसी का ट्रेलर देख मजा आया

Apr 07, 2026 02:54 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
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अमेजन प्राइम वीडियो पर क्राइम थ्रिलर सीरीज आ रही है। इस सीरीज का नाम ‘मटका किंग’ है। आज इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। पढ़िए लोग क्या बोल रहे हैं।

क्राइम थ्रिलर सीरीज है ‘मटका किंग’, लोग बोले- बड़े समय बाद किसी का ट्रेलर देख मजा आया

Crime Thriller Series Matka King: विजय वर्मा की वेब सीरीज 'मटका किंग' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है जो अमेजन प्राइम वीडियो पर आने वाली है। ट्रेलर के मुताबिक, इस सीरीज में ब्रिज भट्टी की कहानी दिखाई गई है जो एक साधारण कपास व्यापारी से मुंबई का सबसा बड़ा जुआ सम्राट बनता है।

क्या है ट्रेलर की कहानी?

ट्रेलर में हमें 1960 के दशक का बॉम्बे दिखाया जाता है। फिर ब्रिज भट्टी की कहानी शुरू होती है। वह कपास का व्यापार करते-करते सिस्टम की कमियों को पहचानता है और जुआ खेलने के तरीकों को बदलकर 'मटका' की शुरुआत करता है। धीरे-धीरे ये छोटा आदमी इतना बड़ा बन जाता है कि हर किसी की आंखों में खटकने लगता है।

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विजय वर्मा का दमदार अभिनय

विजय वर्मा एक बार फिर अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवा रहे हैं। ट्रेलर में उनके लुक्स, बोलने का अंदाज और चेहरे के हाव-भाव 60 के दशक के बॉम्बे के मिजाज को बखूबी पकड़ते हैं।

नागराज मंजुले का निर्देशन

इस सीरीज को 'सैराट' फेम डायरेक्टर नागराज मंजुले ने डायरेक्ट किया है। उन्होंने इस सीरीज के जरिए उस दौर के बॉम्बे की बारीकियों, वहां की चॉल, पुराने कैफे और मटका अड्डों को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है।

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लोगों का रिएक्शन

लोगों को ‘मटका किंग’ का ट्रेलर पसंद आ रहा है। वे कह रहे हैं कि उन्हें बड़े दिनों बाद किसी सीरीज का ट्रेलर इतना दमदार लगा है। एक ने लिखा, ‘ट्रेलर देखकर सीरीज देखने का मन कर रहा है। बड़े दिनों बाद हो रहा है ऐसा।’ दूसरे ने लिखा, ‘भाई मजेदार है ट्रेलर यार।’

डायलॉग्स

लोगों को सीरीज के डायलॉग्स भी काफी पसंद आ रहे हैं। जैसे, ‘ये जिंदगी भी कितनी अजीब है, सिर्फ एक चीज पर चलती है, उम्मीद’; ‘तुम ठीक से बुरे भी तो नहीं हो’; ‘हारने वाले पर कभी फिल्म नहीं बनती न, हीरो हमेशा जीतता है फिल्म में।’

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कब और कहां देखें?

'मटका किंग' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। आप इस सीरीज को 17 अप्रैल से देख सकते हैं। यह सीरीज न केवल जुए की दुनिया की गहराई को दिखाएगी, बल्कि उस समय के सामाजिक और आर्थिक हालातों पर भी रोशनी डालेगी।

सीरीज देखें या नहीं?

अगर आप क्राइम ड्रामा के शौकीन हैं, तो 'मटका किंग' इस साल की आपकी सबसे पसंदीदा सीरीज हो सकती है। विजय वर्मा का स्वैग और नागराज मंजुले की रॉ कहानी इसे मस्ट-वॉच बनाती है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani

वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।



करियर का सफर

वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।



पढ़ाई-लिखाई (Education)

वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।



खासियत और हुनर (Expertise)

एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
लाइव कवरेज: ब्रेकिंग न्यूज और लाइव ब्लॉग्स के जरिए सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें पहुंचाना ।



विजन

वर्तिका मानती हैं कि आज के दौर में पत्रकार का काम सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि सही और सच्ची जानकारी देना है। वह अपनी राइटिंग और प्लानिंग के जरिए कंटेंट को एक अलग और बेहतर नजरिए से पेश करने की कोशिश करती रहती हैं।

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