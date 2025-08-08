क्राइए थ्रिलर फिल्म, 7.2 IMDb रेटिंग, हर सीन में बढ़ता जाता है सस्पेंस

अगर आप क्राइम थ्रिलर और पुलिस इनवेस्टिगेशन से जुड़ी कहानियां देखने के शौकीन हैं, तो आज जिस फिल्म के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए।

आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी कहानी पहले ही दृश्य से दर्शकों को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस के बॉस की लाश ऑफिस के वॉशरूम में मिलती है। सस्पेंस की परतें धीरे-धीरे खुलती जाती हैं और हर कोना खून की साजिश का सबूत बनकर सामने आता है। कहानी ऐसे-ऐसे मोड़ लेती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जैसे ही आप संभलते हैं, कैमरा आपको एक नए रहस्य की तरफ खींच ले जाता है।

इस रोमांचक फिल्म का नाम है ‘गोलाम’, जिसका निर्देशन सैम्बज ने किया है। फिल्म में रंजीत सजीव एसपी संदीप कृष्ण की भूमिका निभा रहे हैं, जो शुरुआत में सामान्य लगने वाले हादसे के पीछे छिपी सच्चाई की जांच करते हैं। निर्देशक ने परिचित पात्रों के बीच शक का ऐसा जाल बुना है कि हर शक किसी नए संदिग्ध की ओर इशारा करने लगता है।

फिल्म को औसत हिट का दर्जा मिला है, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी तेज रफ्तार, सीमित और सटीक लोकेशन, और बिना रुकावट आगे बढ़ने वाली पटकथा में है। पटकथा लेखक प्रवीण विश्वनाथ और सैम्बज ने क्लाइमेक्स के कुछ दृश्यों को छोड़कर कहीं भी कहानी को कमजोर नहीं पड़ने दिया, जिससे फिल्म अंत तक बांधे रखती है।

आईएमडीबी रेटिंग 7.2/10 है, जो दर्शाती है कि कहानी और निर्देशन दर्शकों पर अच्छा असर छोड़ रहे हैं।

क्यों देखें

* हर सीन में बढ़ता सस्पेंस, बिना अनावश्यक खिंचाव के

* सिर्फ दो घंटे की कसावट भरी कहानी

* सीमित लोकेशन में भी भरपूर विजुअल इम्पैक्ट