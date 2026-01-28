Hindustan Hindi News
10 एपिसोड की कोरियन सीरीज, 8.5 है इस क्राइम थ्रिलर की IMDb रेटिंग, एडिंग देख चकरा जाएगा दिमाग

संक्षेप:

Netflix Crime Thriller Series: नेटफ्लिक्स पर कोरिया की एक मजेदार क्राइम थ्रिलर सीरीज है जिसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.5 है। इस सीरीज के सिर्फ 10 एपिसोड्स हैं।

Jan 28, 2026 03:32 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Good Crime Thriller Series on Netflix: कोरियन ड्रामा देखते हैं? क्राइम थ्रिलर पसंद है? तो फिर आपको आज ऐसी कोरियन क्राइम थ्रिलर के बारे में बताते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस सीरीज में वही घिसी-पिटी पुलिस-चोर की कहानी नहीं दिखाई गई है। इस में हीरो संदिग्ध होता है और हिरोइन उसकी जांच कर रही होती है। इसकी एंडिंग देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा।

सीरीज का नाम

इस कोरियन ड्रामा का नाम ‘फ्लावर ऑफ एविल’ (Flower of Evil) है। इसकी कहानी बेक ही-सुंग (ली जून-गी) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी पहचान छिपाकर रखता है और समाज के सामने एक आदर्श पति और पिता की छवि बनाकर रखता है। लेकिन असल में वह एक पुराने सीरियल किलर का बेटा होता और खुद भी कई क्राइम कर चुका होता है।

K drama

पूरी कहानी

अक्सर थ्रिलर सीरीज में इमोशन्स फीके पड़ जाते हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है। बेक ही-सुंग की पत्नी चा जी-वोन (मून चै-वोन) डिटेक्टिव होती है। जब उसे अपने पति के असली चेहरे का पता चलता है, तो उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी निभाए या एक पत्नी का धर्म?

क्यों मिली 8.5 रेटिंग?

इस सीरीज में एक भी एपिसोड ‘फिलर’ जैसा नहीं लगता। हर मोड़ पर एक नया खुलासा होता है जो दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इंसान का स्वभाव बदला जा सकता है, या 'खराब खून' जैसी कोई चीज वाकई होती है।

किन्हें देखनी चाहिए ये सीरीज?

यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें दिमाग चकरा देने वाले ट्विस्ट के साथ इमोशनल कहानियां पसंद हैं, तो 'फ्लावर ऑफ एविल' आपकी वॉचलिस्ट में टॉप पर होनी चाहिए। यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि भरोसे और धोखे की कहानी है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
