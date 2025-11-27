पलाश मुच्छल की हेल्थ पर डॉक्टर ने दिया अपडेट, बताया किस वजह से बिगड़ी तबीयत

संक्षेप: स्मृति मंधाना के पिता हॉस्पिटल से आ चुके हैं लेकिन पलाश को अब तक डिस्चार्ज नहीं किया गया है। डॉक्टर्स ने उनकी हेल्थ पर अपडेट दिया है और बताया है कि क्यों उनकी तबीयत बिगड़ी।

क्रिकेटर स्मृति मंधाना के पिता की तबीयत बिगड़ने के बाद पलाश मुच्छल भी हॉस्पिटल पहुंच गए थे। अब डॉक्टर ने उनकी हेल्थ पर अपडेट दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि पलाश की तबीयत स्ट्रेस की वजह से बिगड़ी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें स्ट्रेस ना लेने और तीन हफ्ते तक आराम करने की सलाह दी है। इस बीच स्मृति के पिता हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं। पलाश और स्मृति की शादी पर अब तक कोई अपडेट नहीं है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डॉक्टर ने दिया हेल्थ अपडेट मिडडे की रिपोर्ट के मुताबिक पलाश का इलाज कर रहे डॉक्टर्स में से एक दीपेंद्र त्रिपाठी ने बताया, 'पलाश की कंडीशन सीरियस कार्डिएक इवेंट के बजाय स्ट्रेस से जुड़ी लग रही है।' पलाश को पहले सांगली के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था, जहां उन्हें शुरुआती लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट दिया गया। जब उनमें सुधार नहीं हुआ तो मुंबई के अस्पताल में शिफ्ट किया गया।

किए गए हार्ट के टेस्ट SRV हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद पलाश को सीने में दर्द, घबराहट और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत हुई। इसके बाद डॉक्टरों ने ईसीजी और 2डी इको वगैरह दिल से जुड़े टेस्ट किए। डॉक्टर ने बताया, 'उनके कुछ मार्कर थोड़े बढ़े दिखे लेकिन दिल से जुड़ी कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी का संकेत नहीं मिला। तबीयत में थोड़े सुधार के बाद पलाश को जनरल रूम में शिफ्ट कर दिया गया और ऑब्जरवेशन में हैं।'

जल्द डिस्चार्ज होंगे पलाश डॉक्टर ने बताया कि ट्रीटमेंट का असर देखकर लग रहा है कि पलाश की तबीयत स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से बिगड़ी थी। उनकी हालत में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है और स्ट्रेस काफी कम हो गया है। हॉस्पिटल अथॉरिटी ने बताया कि पलाश स्टेबल हैं और रिकवर हो रहे हैं। वह जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे और डॉक्टर्स ने उन्हें तीन हफ्तों तक पूरी तरह रेस्ट करने की सलाह दी है ताकि वह पूरी तरह ठीक हो सकें और स्ट्रेस लेने से मना किया है।





नहीं आई शादी की नई डेट स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। उन्हें 25 नवंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। हालांकि शादी की डेट पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। स्मृति के पिता शादी वाले दिन अचानक बीमार पड़ गए थे। डॉक्टर्स ने बताया था कि उनमें हार्ट अटैक जैसे लक्षण थे। पलाश और स्मृति की शादी 23 नवंबर को होनी थी।