शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर शिखर धवन, धुरंधर रणवीर सिंह समेत इन सेलेब्रिटीज ने भेजी बधाई
क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस को सरप्राइज कर दिया है। क्रिकेटर ने पोस्ट शेयर किया है जिसपर धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह समेत इन सेलेब्रिटीज ने बधाइयां भेजी हैं। शिखर धवन की तस्वीरों पर उनके फैंस ने भी रिएक्शन दिया है।
क्रिकेटर शिखर धवन ने अचानक अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस को सरप्राइज कर दिया है। क्रिकेटर ने 21 फरवरी को गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से शादी कर ली। शिखर ने शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए मिसेज धवन का स्वागत किया। पोस्ट शेयर होते ही एंटरटेनमेंट जगत से क्रिकेटर को बधाइयां मिलनी शुरू हो गई। धुरंधर एक्टर रणवीर सिंह ने भी शिखर के लिए खूबसूरत मैसेज लिखा। जैकलीन फर्नांडिस ने भी नए जोड़े को बधाई भेजी। शिखर के पोस्ट पर सेलेब्रिटीज के बधाई के मैसेज देखे जा सकते हैं।
धुरंधर रणवीर ने भेजी अपने दोस्त को शादी की बधाई
रणवीर सिंह ने शिखर को बधाई देते हुए लिखा, 'बधाई और भगवान का आशीर्वाद बना रहे भाई', कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने लिखा, 'बधाई हो पाजी और भाभी जी', एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस ने दिल वाली इमोजी बनाई। जैस्मिन वालिया ने खूबसूरत बताया। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर तस्वीरें शेयर करते हुए दोनों को बधाई दी।
मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किए आउटफिट
शिखर धवन ने अपनी शादी के मौके पर शेरवानी पहनती थी। वहीं सोफी खूबसूरत लहंगे में नजर आई। कपल के आउटफिट मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन किए थे। शिखर ने तीन खूबसूरत तस्वीर शेयर की हैं। पहली तस्वीर में दोनों को पोज देते हुए देखा जा सकता है। दूसरी तस्वीर में डाके करते हुए दिख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में शिखर सोफी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं। तीनों तस्वीरों के बैकग्राउंड में रंगो की हवा में उड़ते देखा जा सकता है।
डेट करने के बाद ऑफिशियल किया रिश्ता
शिखर धवन और उनकी गर्लफ्रेंड सोफी ने जनवरी के सगाई कर ली थी। कपल की सगाई की तस्वीरों को फैंस ने पसंद किया था। अब शादी की तस्वीरों पर बधाई दे रहे हैं। दोनों की लव स्टोरी की बात करें तो कपल पिछले कुछ समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे।
पहली शादी में मिला दर्द
शिखर धवन की ये दूसरी शादी है। पहले उन्होंने आयेशा मुखर्जी से शादी की थी जिससे उन्हें बेटा जोरावर है। लेकिन साल 2023 में दोनों अपनी 8 साल की शादी में अलग हो गए। शिखर ने स्वीकार किया था कि उनकी पत्नी आयेशा ने बेटे जोरावर से मिलना और बात करवाना बंद कर दिया है। रिश्ते में शिखर को इमोशनल जर्नी से गुजरना पड़ा था। लेकिन अब उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आई हैं। शिखर की नई खुशियों पर फैंस अपने गब्बर को बधाई दे रहे हैं।
लेखक के बारे में
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
