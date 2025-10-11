नताशा से तलाक के बाद हार्दिक ने 7 साल छोटी गर्लफ्रेंड संग कंफर्म किया रिलेशन? समंदर किनारे से रोमांटिक तस्वीर वायरल

नताशा से तलाक के बाद हार्दिक फिर से प्यार में पड़ गए हैं। इस बार हार्दिक खुद से 7 साल छोटी मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा के प्यार में पागल हैं। हाल ही में दोनों खबरें आई थीं कि हार्दिक मॉडल माहिका को डेट कर रहे हैं।

क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक ने साल 2024 में अलग होने की घोषणा की थी। इस खबर ने न सिर्फ क्रिकेटर बल्कि एक्ट्रेस के फैंस को भी तगड़ा झटका दिया था। तलाक के बाद नताशा को सेपरेशन का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब एक बार फिर से हार्दिक पांड्या सुर्खियों में आए हैं। नताशा से तलाक के बाद हार्दिक फिर से प्यार में पड़ गए हैं। इस बार हार्दिक खुद से 7 साल छोटी मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा के प्यार में पागल हैं। हाल ही में दोनों खबरें आई थीं कि हार्दिक मॉडल माहिका को डेट कर रहे हैं। इसी बीच अब उन्होंने अपने रिश्ते की पुष्टि करके सबको सोच में डाल दिया है।

समंदर किनारे नई GF संग रोमांटिक हुए हार्दिक दरअसल, हार्दिक पांड्या ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर माहिका शर्मा संग अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। एक तस्वीर में दोनों समंदर किनारे रोमांटिक पोज देते नजर आ रहे हैं। इस दौरान हार्दिक शॉट्स और लूज शर्ट कैरी किए दिख रहे हैं। वहीं, माहिका बिकिनी के ऊपर एक शर्ट पहने नजर आ रही हैं। वहीं, दूसरी तस्वीर में माहिका ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर लग रही हैं। ये दोनों ही तस्वीरें इंस्टाग्राम से लेकर एक्स (ट्विटर) पर खूब वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों पर यूजर्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। वहीं, कई यूजर्स ने इन तस्वीरों के सामने आने के बाद क्रिकेटर की एक्स वाइफ नताशा से माफी मांगी है।