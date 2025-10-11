Cricketer Hardik Pandya Shares Cosy Pics With Girlfriend Mahieka Sharma After Divorce With Natasa Stankovic नताशा से तलाक के बाद हार्दिक ने 7 साल छोटी गर्लफ्रेंड संग कंफर्म किया रिलेशन? समंदर किनारे से रोमांटिक तस्वीर वायरल, Bollywood Hindi News - Hindustan
नताशा से तलाक के बाद हार्दिक ने 7 साल छोटी गर्लफ्रेंड संग कंफर्म किया रिलेशन? समंदर किनारे से रोमांटिक तस्वीर वायरल

नताशा से तलाक के बाद हार्दिक फिर से प्यार में पड़ गए हैं। इस बार हार्दिक खुद से 7 साल छोटी मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा के प्यार में पागल हैं। हाल ही में दोनों खबरें आई थीं कि हार्दिक मॉडल माहिका को डेट कर रहे हैं।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 01:34 PM
क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और नताशा स्टेनकोविक ने साल 2024 में अलग होने की घोषणा की थी। इस खबर ने न सिर्फ क्रिकेटर बल्कि एक्ट्रेस के फैंस को भी तगड़ा झटका दिया था। तलाक के बाद नताशा को सेपरेशन का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। ऐसे में अब एक बार फिर से हार्दिक पांड्या सुर्खियों में आए हैं। नताशा से तलाक के बाद हार्दिक फिर से प्यार में पड़ गए हैं। इस बार हार्दिक खुद से 7 साल छोटी मॉडल और एक्ट्रेस माहिका शर्मा के प्यार में पागल हैं। हाल ही में दोनों खबरें आई थीं कि हार्दिक मॉडल माहिका को डेट कर रहे हैं। इसी बीच अब उन्होंने अपने रिश्ते की पुष्टि करके सबको सोच में डाल दिया है।

समंदर किनारे नई GF संग रोमांटिक हुए हार्दिक

दरअसल, हार्दिक पांड्या ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर माहिका शर्मा संग अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। एक तस्वीर में दोनों समंदर किनारे रोमांटिक पोज देते नजर आ रहे हैं। इस दौरान हार्दिक शॉट्स और लूज शर्ट कैरी किए दिख रहे हैं। वहीं, माहिका बिकिनी के ऊपर एक शर्ट पहने नजर आ रही हैं। वहीं, दूसरी तस्वीर में माहिका ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस में बेहद खूबसूरत नजर लग रही हैं। ये दोनों ही तस्वीरें इंस्टाग्राम से लेकर एक्स (ट्विटर) पर खूब वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों पर यूजर्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैं। वहीं, कई यूजर्स ने इन तस्वीरों के सामने आने के बाद क्रिकेटर की एक्स वाइफ नताशा से माफी मांगी है।

हार्दिक पांड्या

नताशा- हार्दिक पांड्या की शादी

बताते चलें कि नताशा स्टेनकोविक और हार्दिक पांड्या ने मई 2020 में शादी के बंधन में बंधे थे। फरवरी 2023 में उन्होंने हिंदू और ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार फिर से शादी की। उन्होंने जुलाई 2024 में अपने अलग होने की पुष्टि की। उन्होंने एक संयुक्त बयान जारी किया और बताया कि यह उन दोनों के लिए एक मुश्किल था और कहा कि वे अपने बेटे अगस्त्य का मिलकर पालन-पोषण करेंगे।

Hardik Pandya Natasa Stankovic

