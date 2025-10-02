Court Room Drama Movie with good imdb rating trending on ott amazon prime video कोर्टरूम ड्रामा फिल्म, इसी साल ओटीटी पर हुई है रिलीज, अच्छी है इसकी आईएमडीबी रेटिंग, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुड

OTT Court Room Drama Film: आइए आपको वीकेंड के लिए एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म के बारे में बताते हैं। ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग भी अच्छी है।

Vartika Tolani लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 06:14 PM
मडसाउथ की एक कोर्टरूम ड्रामा फिल्म आई है। साल 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म में सिर्फ कानूनी लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि एक मां के टूटे हुए दिल की दास्तान दिखाई गई है, जो न्याय न मिलने पर खुद कानून हाथ में लेने पर मजबूर हो जाती है। आइए अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली इस फिल्म के बारे में आपको और बातें बताते हैं।

क्या है फिल्म की कहानी?

निवेदिता (अर्चना जोइस) की 7 साल की बेटी के साथ दरिंदगी होती है। जब कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं बचती तब वह खुलेआम अपने बच्चे के अपराधी को गोली मार देती है। इस सनसनीखेज कदम के बाद केस की सुनवाई होती है, जिसमें उसका पक्ष लेता है भरत हनुमंत (कृष्णा अजय राव)।

अभिनय की कसौटी पर खरे उतरे कलाकार

अर्चना जोइस ने एक पीड़ित मां के किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया है कि आंखें नम हो जाती हैं। कृष्णा अजय राव का सरल और संयमित अभिनय भी फिल्म की ताकत है। प्रकाश बेलावाड़ी एक सीनियर वकील के रूप में स्क्रीन पर गहराई और गंभीरता लाते हैं।

फिल्म का नाम

इस फिल्म का नाम ‘युद्धकांड चैप्टर-2’ है। ये 20 जून 2025 से अमेजन प्राइम वीडियो पर कन्नड़ (मूल भाषा), हिंदी, तमिल, तेलुगू और मलयालम में स्ट्रीम कर रही है।

IMDb रेटिंग

आईएमडीबी पर इस फिल्म को 6.9/10 रेटिंग मिली है। वहीं लोगों का कहना है कि 'युद्धकांड चैप्टर-2' एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर आप सिर्फ एंटरटेन नहीं होंगे, आप बेचैन होंगे, अंदर तक हिल जाएंगे।

OTT

