एक्शन थ्रिलर फिल्म, थिएटर में हुई फ्लॉप, OTT पर टॉप 10 में कर रही है ट्रेंड, 8.1 है IMDb रेटिंग

आपको आज एक कॉप ड्रामा फिल्म के बारे में बताते हैं। बेहतरीन एक्टिंग, मजबूत कहानी और पावरफुल डायलॉग्स की वजह से ये फिल्म ओटीटी पर ट्रेंड कर रही है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.1 है।

साल 2025 में एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर फिल्म रिलीज हुई। इस फिल्म को सिनेमाघरों में ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन ओटीटी पर ये फिल्म ट्रेंड कर रही है। इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.1/10 है और इसमें मेन लीड तेलुगू एक्टर आर के सागर ने प्ले किया है। यूं तो आर के सागर टीवी एक्टर हैं, लेकिन फिल्मों में अपनी पहचान बनानी की कोशिश कर रहे हैं। आइए आपको इस फिल्म का नाम बताते हैं।

फिल्म की कहानी इस फिल्म का नाम ‘द 100’ है। इसमें एक पुलिस ऑफिसर की कहानी दिखाई गई है जिसे मर्डर मिस्ट्री केस सुलझाने की जिम्मेदारी मिलती है। अच्छे रिव्यूज के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई नहीं कर पाई और अचानक ओटीटी पर रिलीज हो गई। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो की टॉप 10 लिस्ट में ये फिल्म तीसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है।

क्यों पसंद आ रही है यह फिल्म? दर्शक इस फिल्म की तारीफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म समाज को पुलिस का एक अलग एंगल दिखाने की कोशिश करती है। दर्शकों का कहना है कि आर.के. सागर का एक्शन बेहतरीन है और हीरोइन की एक्टिंग भी काफी अच्छी है। फिल्म के डायलॉग्स की भी तारीफ हो रही है। दर्शकों का कहना है कि फिल्म का पहला हाफ इतना दिलचस्प है कि आप आने वाले ट्विस्ट का अनुमान ही नहीं लगा पाएंगे।