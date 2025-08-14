Coolie Vs War 2 1 st Day: लोगों को पसंद आ रही कुली, रजनीकांत की फिल्म ने ऋतिक की वॉर 2 को छोड़ा पीछे

ऋतिक रोशन की वॉर 2 और रजनीकांत की फिल्म कुली आज यानी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। पहले दिन की कमाई के मामले में रजनीकांत की फिल्म ने ऋतिक की फिल्म को पीछे छोड़ दिया है।

ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 और रजनीकांत की एक्शन थ्रिलर फिल्म कुली आज यानी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। लंबे वक्त बाद बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा क्लैश देखने को मिला है। पहले दिन की कमाई की बात करें तो रजनीकांत की फिल्म ने ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म को पीछे छोड़ दिया है। हिंदी बेल्ट में भी रजनीकांत की फिल्म ने ऋतिक रोशन की फिल्म मात दी है।

रजनीकांत ने ऋतिक की फिल्म को छोड़ा पीछे sacnilk.com की मानें तो पहले दिन ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 ने देशभर में 55 करोड़ की कमाई की है। वहीं, रजनीकांत की फिल्म कुली की बात करें तो फिल्म ने पैन इंडिया 65 करोड़ की कमाई की है। इस तरह रजनीकांत की फिल्म ने ऋतिक रोशन की फिल्म को पीछे छोड़ दिया है।

हिंदी बेल्ट में भी आगे रजनीकांत की फिल्म शो ऑक्यूपेंसी के मामले में रजनीकांत की फिल्म कुली ने हिंदी भाषा में ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 को पीछे छोड़ दिया है। लखनऊ, भोपाल, मुंबई जैसे शहरों में रजनीकांत की फिल्म कुली की ऑक्यूपेंसी वॉर 2 से ज्यादा देखने को मिली। लखनऊ में कुली की ऑक्यूपेंसी 44 पर्सेंट, भोपाल में 20 पर्सेंट और मुंबई में 38 पर्सेंट देखने को मिली। वहीं, वॉर 2 की ऑक्यूपेंसी लखनऊ में 37.67 पर्सेंट, भोपाल में 17 पर्सेंट ऐऔर मुंबई में 16 पर्सेंट देखने को मिली।