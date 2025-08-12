coolie movie ticket are being sold in 4500 rs in Chennai black market rajinikath fans crazy for first day first show कुली के टिकट 4500 रुपये में हो रहे ब्लैक, रजनीकांत के फैन्स में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की होड़, Bollywood Hindi News - Hindustan
कुली के टिकट 4500 रुपये में हो रहे ब्लैक, रजनीकांत के फैन्स में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की होड़

रजनीकांत जैसी फैन फॉलोइंग नॉर्थ के शायद ही किसी स्टार की हो। उनकी फिल्म कुली का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए दर्शकों में होड़ लग गई है। अब ब्लैक मार्केट में टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 03:35 PM
साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कुली को लेकर फैन्स का क्रेज दिखने लगा है। फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए दर्शकों की होड़ लग गई है। टिकट आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं और ब्लैक मार्केट में इनकी कीमत आसमना छू रही है। बताया जा रहा है कि पहले शो का टिकट प्राइस 4500 तक पहुंच चुका है। रजनीकांत के कई फैन्स जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया और मायूस हैं।

ब्लैक हो रहे टिकट

रजनीकांत की फिल्म कुली ने रिलीज के पहले ही धमाल मचा दिया है। अडवांस बुकिंग में ही 200 करोड़ का प्रॉफिट होने की खबरें आ रही हैं। इस बीच तमिलनाडु से लेकर इंटरनैशनल मार्केट तक थिएटर्स में उनकी फिल्म कुली देखने की धूम मची है। दर्शकों का जोश देखते हुए टिकट की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है।

मजबूरी में ले रहे ब्लैक में टिकट

कई सिंगल थिएटर्स और फैन क्लब भी ये काम कर रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई के एक जाने-माने थिएटर के फर्स्ट डे फर्स्ट शो का दाम 4500 रुपये है। तमिलनाडु के पोलच्ची में थिएटर का एक स्टाफ मेंबर 400 रुपये में टिकट बेचता पकड़ा गया। रजनीकांत के एक फैन ने बताया कि वह चेन्नई के हर थिएटर में कोशिश कर चुका है। वहां टिकट के दाम 600, 1000 से लेकर 4500 रुपये तक हैं। ऑनलाइन भी टिकट नहीं मिल रहे। मजबूरी में ब्लैक में टिकट में लेने पड़ रहे हैं।

coolie

