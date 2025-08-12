कुली के टिकट 4500 रुपये में हो रहे ब्लैक, रजनीकांत के फैन्स में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की होड़

रजनीकांत जैसी फैन फॉलोइंग नॉर्थ के शायद ही किसी स्टार की हो। उनकी फिल्म कुली का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए दर्शकों में होड़ लग गई है। अब ब्लैक मार्केट में टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं।

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म कुली को लेकर फैन्स का क्रेज दिखने लगा है। फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए दर्शकों की होड़ लग गई है। टिकट आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं और ब्लैक मार्केट में इनकी कीमत आसमना छू रही है। बताया जा रहा है कि पहले शो का टिकट प्राइस 4500 तक पहुंच चुका है। रजनीकांत के कई फैन्स जिन्हें टिकट नहीं मिल पाया और मायूस हैं।

ब्लैक हो रहे टिकट रजनीकांत की फिल्म कुली ने रिलीज के पहले ही धमाल मचा दिया है। अडवांस बुकिंग में ही 200 करोड़ का प्रॉफिट होने की खबरें आ रही हैं। इस बीच तमिलनाडु से लेकर इंटरनैशनल मार्केट तक थिएटर्स में उनकी फिल्म कुली देखने की धूम मची है। दर्शकों का जोश देखते हुए टिकट की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है।