Coolie: रजनीकांत ने सिर्फ 2 दिन में तोड़े कई रिकॉर्ड, कुली मूवी की कमाई ₹250 करोड़ के पार

Coolie Movie Box Office: रजनीकांत की फिल्म कुली बॉक्स ऑफिस पर महज 2 दिन में 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। फिल्म की कमाई का ग्राफ कई रिकॉर्ड तोड़ चुका है।

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार बिजनेस कर रही है। शुक्रवार को रिलीज हुई इस फिल्म की कमाई को स्वतंत्रता दिवस पर जबरदस्त ग्रोथ मिली और सिर्फ दो दिनों में कमाई का ग्राफ 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। सिर्फ 2 दिनों में कमाई में यह कमाल कर पाने वाली यह पहली तमिल फिल्म बन चुकी है। आमतौर पर रजनीकांत की इस तरह की फिल्में पहले दिन दमदार कमाई करती थीं लेकिन फिर दूसरे दिन बिजनेस में गिरावट आ जाती थी, लेकिन 74 वर्षीय रजनीकांत की फिल्म के मामले में इसका उलटा देखने को मिला।

सिर्फ 2 दिन में 250 करोड़ के पार हुई फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का फायदा मिला है। लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी 'कुली' ने शुरुआती 2 दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 145 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। देश के बाहर भी फिल्म को काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिला और रजनीकांत का जादू ऐसा चला कि सिर्फ 2 दिनों का फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन 110 करोड़ रुपये रहा। इस तरह फिल्म की सिर्फ 2 दिन की कमाई 250 करोड़ के पार चली गई है।

रजनीकांत ने साबित किया अपना दम बीते कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा चलती रही है कि रजनीकांत की बढ़ती उम्र के साथ साउथ का कौन सा सुपरस्टार उनकी जगह लेने को तैयार है। अजीत कुमार से लेकर विजय और तमाम ऐसे नामों पर गॉसिप्स होते हैं, लेकिन रजनीकांत की फिल्म ने फिर एक बार साफ कर दिया है कि अभी उनमें बहुत जोर बाकी हैं। बात रिकॉर्ड्स की करें तो रजनीकांत की फिल्म 'कुली' बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ चुकी है।