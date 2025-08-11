‘कुली’ में होगा इन 5 सुपरस्टार्स का कैमियो, आमिर खान ने नहीं ली फीस

रजनीकांत की फिल्म ‘कुली’ में पांच सुपरस्टार्स का कैमियो होने वाला है। इस फिल्म के लिए आमिर खान ने कोई फीस नहीं ली है। उन्होंने बिना स्क्रिप्ट सुने ही फिल्म के लिए ‘हां’ कह दिया था।

वसुपरस्टार रजनीकांत और निर्देशक लोकेश कनगराज की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘कुली’ 14 अगस्त के दिन सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इस फिल्म में पांच सुपरस्टार्स कैमियो करने वाले हैं। श्रुति हासन ने फराह खान के व्लॉग में बताया कि उन्होंने इस फिल्म में हर फिल्म इंडस्ट्री को कवर किया है। ‘कुली’ में तमिल इंडस्ट्री के रजनीकांत, तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री के नागार्जुन, मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सौबिन शाहिर, कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के उपेंद्र और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के आमिर खान हैं।

पहली बार किया ऐसा वहीं आमिर खान ने एक प्री-रिलीज इवेंट में बताया कि कई सालों बाद किसी फिल्म की स्क्रिप्ट सुने बिना ‘हां’ कहा है और वो फिल्म है ‘कुली’। आमिर बोले, “लोकेश मुझसे मिलने आए। मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे क्यों मिलने आ रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘यह ‘कुली’ के लिए है और मैं चाहता हूं कि आप इस फिल्म में कैमियो करें।’ जैसे ही मुझे पता चला कि यह ‘कुली’ के लिए है और ये रजनी सर की फिल्म है... कई सालों बाद, शायद पहली बार, मैंने बिना स्क्रिप्ट सुने, बिना कुछ सुने किसी फिल्म के लिए हां कह दिया।”