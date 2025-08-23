Coolie Box Office Collection Day 9 Rajinikanth War 2 Hrithik Roshan Junior NTR Coolie Box Office: 9वें दिन 'कुली' का हुआ बुरा हाल, शुक्रवार का कलेक्शन जान फैंस होंगे निराश, Bollywood Hindi News - Hindustan
Coolie Box Office: 9वें दिन 'कुली' का हुआ बुरा हाल, शुक्रवार का कलेक्शन जान फैंस होंगे निराश

रजनीकांत ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। 'कुली' ने भी शुरुआत में काफी शानदार कमाई की, लेकिन अब इसका कलेक्शन धीरे-धीरे कम होता नजर आ रहा है। इसी बीच अब 'कुली' के 9वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुका है।

Sat, 23 Aug 2025 06:15 AM
साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' दर्शकों को खूब पसंद आई। इस फिल्म के रिलीज का दर्शकों ने काफी इंतजार किया। मूवी में एक बार फिर से रजनीकांत को उनके फैंस एक्शन अवतार में देखकर काफी खुश हैं। इस फिल्म ने इसी महीने यानी 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दी है। 'कुली' के साथ ही थिएटर्स में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' भी रिलीज हुई है। ऐसे में दोनों बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों के बीच कमाई को लेकर तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा। इसी बीच अब 'कुली' के 9वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुका है। तो चलिए जानते हैं इसने कितना कलेक्शन कर लिया है।

वीकेंड से पहले क्या रहा 'कुली' का हाल

रजनीकांत ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। 'कुली' ने भी शुरुआत में काफी शानदार कमाई की, लेकिन अब इसका कलेक्शन धीरे-धीरे कम होता नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो 350 करोड़ रुपए के बजट में बनी 'कुली' के लिए रजनीकांत ने 200 करोड़ रुपए की फीस वसूली है। फिल्म को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, श्रुति हासन और आमिर खान का स्पेशल कैमियो भी है। 'कुली' ने ओपनिंग डे पर 65 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं, अब इसके शुक्रवार के दिन के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'कुली' ने 9वें दिन 5.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 235.15 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'कुली' का कलेक्शन

डे 1- 65 करोड़ रुपये

डे 2- 54.75 करोड़ रुपये

डे 3- 39.5 करोड़ रुपये

डे 4- 35.25 करोड़ रुपये

डे 5- 12 करोड़ रुपये

डे 6- 9.5 करोड़ रुपये

डे 7- 7.5 करोड़ रुपये

डे 8- 6.15 करोड़ रुपये

डे 9- 5.50 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 235.15 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

