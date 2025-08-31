Coolie Box Office Collection Day 17 Rajinikanth War 2 Hrithik Roshan Junior NTR Param Sundari Coolie Box Office: शनिवार को 'कुली' ने फिर दिखाया जलवा, कर डाली बंपर कमाई, Bollywood Hindi News - Hindustan
Coolie Box Office: शनिवार को 'कुली' ने फिर दिखाया जलवा, कर डाली बंपर कमाई

रजनीकांत स्टारर फिल्म 'कुली' को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है। 'कुली' का बजट 350 करोड़ रुपए बताया रहा है। वहीं, इसके लिए रजनीकांत ने 200 करोड़ रुपए की फीस वसूली है। फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, श्रुति हासन और आमिर खान का स्पेशल कैमियो भी है।

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' को दर्शकों ने खूब प्यार दिया है। ये फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। आज इस मूवी को रिलीज हुए 17 दिन हो गए हैं। फिल्म में रजनीकांत फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब 'कुली' के शनिवार के दिन के कलेक्शन सामने आ चुका है तो चलिए जानते हैं इसने कितना कलेक्शन कर लिया है।

इन फिल्मों से है कॉम्पिटीशन

रजनीकांत की' कुली' के साथ ही सेम डे ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' भी रिलीज हुई है। वहीं अब 'कुली' के सामने सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' खड़ी हैं। ऐसे में तीनों ही फिल्मों के बीच कमाई को लेकर बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। इसके बावजूद 'कुली' बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत से अच्छा प्रदर्शन कर रही है।

वीकेंड में 'कुली' ने लगाई छलांग

रजनीकांत स्टारर फिल्म 'कुली' को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है। 'कुली' का बजट 350 करोड़ रुपए बताया रहा है। वहीं, इसके लिए रजनीकांत ने 200 करोड़ रुपए की फीस वसूली है। फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, श्रुति हासन और आमिर खान का स्पेशल कैमियो भी है। 'कुली' ने ओपनिंग डे पर 65 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं, अब इसके शुक्रवार के दिन के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'कुली' ने 17वें दिन 2.65 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 275.85 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'कुली' का कलेक्शन

डे 1- 65 करोड़ रुपये

डे 2- 54.75 करोड़ रुपये

डे 3- 39.5 करोड़ रुपये

डे 4- 35.25 करोड़ रुपये

डे 5- 12 करोड़ रुपये

डे 6- 9.5 करोड़ रुपये

डे 7- 7.5 करोड़ रुपये

डे 8- 6.15 करोड़ रुपये

डे 9- 5.85 करोड़ रुपये

डे 10- 10.5 करोड़ रुपये

डे 11- 11.35 करोड़ रुपये

डे 12- 3.25 करोड़ रुपये

डे 13- 3.65 करोड़ रुपये

डे 14- 4.85 करोड़ रुपये

डे 15- 2.4 करोड़ रुपये

डे 16- 1.7 करोड़ रुपये

डे 17- 2.65 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 275.85 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

