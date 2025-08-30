Coolie Box Office Collection Day 16 Rajinikanth War 2 Hrithik Roshan Junior NTR Param Sundari Coolie Box Office: 'परम सुंदरी' के रिलीज के बाद क्या रहा 'कुली' का हाल, 16वें दिन की इतनी कमाई, Bollywood Hindi News - Hindustan
Coolie Box Office: 'परम सुंदरी' के रिलीज के बाद क्या रहा 'कुली' का हाल, 16वें दिन की इतनी कमाई

'कुली' फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, श्रुति हासन और आमिर खान का स्पेशल कैमियो भी है। वहीं अब 'कुली' के सामने सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' खड़ी हैं।

Sat, 30 Aug 2025 06:08 AM
साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म में रजनीकांत फुल ऑन एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मूवी को रिलीज हुए आज 16 दिन हो गए हैं। रजनीकांत की' कुली' के साथ ही सेम डे ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' भी रिलीज हुई है। ऐसे में दोनों ही फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा। इसके बावजूद 'कुली' बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत से अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसी बीच अब 'कुली' के शुक्रवार के दिन के कलेक्शन सामने आ चुका है तो चलिए जानते हैं इसने कितना कलेक्शन कर लिया है।

तीसरे शुक्रवार क्या रहा 'कुली' का हाल

रजनीकांत स्टारर फिल्म 'कुली' को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है। 'कुली' का बजट 350 करोड़ रुपए बताया रहा है। वहीं, इसके लिए रजनीकांत ने 200 करोड़ रुपए की फीस वसूली है। फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, श्रुति हासन और आमिर खान का स्पेशल कैमियो भी है। वहीं अब 'कुली' के सामने सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की फिल्म 'परम सुंदरी' खड़ी हैं। 'कुली' ने ओपनिंग डे पर 65 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं, अब इसके शुक्रवार के दिन के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'कुली' ने 16वें दिन 1.75 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 273.25 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'कुली' का कलेक्शन

डे 1- 65 करोड़ रुपये

डे 2- 54.75 करोड़ रुपये

डे 3- 39.5 करोड़ रुपये

डे 4- 35.25 करोड़ रुपये

डे 5- 12 करोड़ रुपये

डे 6- 9.5 करोड़ रुपये

डे 7- 7.5 करोड़ रुपये

डे 8- 6.15 करोड़ रुपये

डे 9- 5.85 करोड़ रुपये

डे 10- 10.5 करोड़ रुपये

डे 11- 11.35 करोड़ रुपये

डे 12- 3.25 करोड़ रुपये

डे 13- 3.65 करोड़ रुपये

डे 14- 4.85 करोड़ रुपये

डे 15- 2.4 करोड़ रुपये

डे 16-1.75 करोड़ रुपये(अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 273.25 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

