Coolie Box Office: खत्म हुआ रजनीकांत की 'कुली' खेल, 15वें दिन की कमाई जान पकड़ लेंगे सिर

Fri, 29 Aug 2025 05:48 AM

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' में उनके एक्शन अवतार को फैंस ने काफी पसंद किया। रजनीकांत की ये फिल्म इसी महीने 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। आज इस फिल्म को रिलीज हुए हुए 15 दिन हो गए हैं। शुरुआत में 'कुली' ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की, लेकिन अब महज 15 दिनों में ही 'कुली' बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ती नजर आ रही है। रजनीकांत की' कुली' के साथ ही सेम डे ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' भी रिलीज हुई है। ऐसे में दोनों ही फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा। इसी बीच अब 'कुली' के गुरुवार के दिन के कलेक्शन सामने आ चुका है तो चलिए जानते हैं इसने कितना कलेक्शन कर लिया है।

खत्म हुआ 'कुली' का खेल रजनीकांत स्टारर फिल्म 'कुली' को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है। 'कुली' का बजट 350 करोड़ रुपए बताया रहा है। वहीं, इसके लिए रजनीकांत ने 200 करोड़ रुपए की फीस वसूली है। फिल्म को फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, श्रुति हासन और आमिर खान का स्पेशल कैमियो भी है। 'कुली' ने ओपनिंग डे पर 65 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं, अब इसके गुरुवार के दिन के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'कुली' ने 15वें दिन 1.75 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 270.85 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'कुली' का कलेक्शन डे 1- 65 करोड़ रुपये

डे 2- 54.75 करोड़ रुपये

डे 3- 39.5 करोड़ रुपये

डे 4- 35.25 करोड़ रुपये

डे 5- 12 करोड़ रुपये

डे 6- 9.5 करोड़ रुपये

डे 7- 7.5 करोड़ रुपये

डे 8- 6.15 करोड़ रुपये

डे 9- 5.85 करोड़ रुपये

डे 10- 10.5 करोड़ रुपये

डे 11- 11.35 करोड़ रुपये

डे 12- 3.25 करोड़ रुपये

डे 13- 3.65 करोड़ रुपये

डे 14- 4.85 करोड़ रुपये

डे 15-1.75 करोड़ रुपये(अर्ली रिपोर्ट)