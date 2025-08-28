Coolie Box Office Collection Day 14 Rajinikanth War 2 Hrithik Roshan Junior NTR Coolie Box Office: 14 दिनों में क्या रहा 'कुली' का हाल, जानें रजनीकांत की फिल्म का टोटल कलेक्शन, Bollywood Hindi News - Hindustan
Coolie Box Office: 14 दिनों में क्या रहा 'कुली' का हाल, जानें रजनीकांत की फिल्म का टोटल कलेक्शन

रजनीकांत स्टारर फिल्म 'कुली' को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है। 'कुली' का बजट 350 करोड़ रुपए बताया रहा है। वहीं, इसके लिए रजनीकांत ने 200 करोड़ रुपए की फीस वसूली है। इसी बीच अब 'कुली' के 14वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुका है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 05:48 AM
साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' ने 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। आज इस फिल्म को रिलीज हुए हुए 14 दिन हो गए हैं। फिल्म को रिलीज के वक्त दर्शकों का खूब प्यार मिला था। वहीं, अब करीब 15 दिनों में ही 'कुली' बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ती नजर आ रही है। हालांकि, फिल्म में रजनीकांत को फिर से एक्शन करते देख फैंस काफी खुश हैं। रजनीकांत की' कुली' के साथ ही सेम डे ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' भी रिलीज हुई है। ऐसे में दोनों ही फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा। इसी बीच अब 'कुली' के 14वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुका है तो चलिए जानते हैं इसने कितना कलेक्शन कर लिया है।

14वें दिन 'कुली' ने की इतने करोड़ की कमाई

रजनीकांत स्टारर फिल्म 'कुली' को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है। 'कुली' का बजट 350 करोड़ रुपए बताया रहा है। वहीं, इसके लिए रजनीकांत ने 200 करोड़ रुपए की फीस वसूली है। फिल्म को फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, श्रुति हासन और आमिर खान का स्पेशल कैमियो भी है। 'कुली' ने ओपनिंग डे पर 65 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं, अब इसके बुधवार के दिन के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'कुली' ने 14वें दिन 5.56 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 269.81 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'कुली' का कलेक्शन

डे 1- 65 करोड़ रुपये

डे 2- 54.75 करोड़ रुपये

डे 3- 39.5 करोड़ रुपये

डे 4- 35.25 करोड़ रुपये

डे 5- 12 करोड़ रुपये

डे 6- 9.5 करोड़ रुपये

डे 7- 7.5 करोड़ रुपये

डे 8- 6.15 करोड़ रुपये

डे 9- 5.85 करोड़ रुपये

डे 10- 10.5 करोड़ रुपये

डे 11- 11.35 करोड़ रुपये

डे 12- 3.25 करोड़ रुपये

डे 13- 3.65 करोड़ रुपये

डे 14- 4.50 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 268.75 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

coolie Rajinikanth Hrithik Roshan अन्य..

