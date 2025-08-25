Coolie Box Office Collection Day 11 Rajinikanth War 2 Hrithik Roshan Junior NTR Coolie Box Office: संडे टेस्ट में 'कुली' लगाई ऊंची छलांग, कर डाली इतने करोड़ की कमाई, Bollywood Hindi News - Hindustan
Coolie Box Office: संडे टेस्ट में 'कुली' लगाई ऊंची छलांग, कर डाली इतने करोड़ की कमाई

रजनीकांत स्टारर फिल्म 'कुली' को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है। रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए बताया रहा है। वहीं, इसके लिए रजनीकांत ने 200 करोड़ रुपए की फीस वसूली है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 06:00 AM
साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' को दर्शकों ने खूब पसंद किया। 'कुली' 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म में रजनीकांत को फिर से एक्शन करते देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड थे। रजनीकांत की' कुली' के साथ ही यानी सेम डे ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' भी रिलीज हुई है। ऐसे में दोनों ही फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा। इसी बीच अब 'कुली' के 11वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुका है, जो काफी शानदार हैं। तो चलिए जानते हैं इसने कितना कलेक्शन कर लिया है।

क्या रहा संडे का हाल

रजनीकांत स्टारर फिल्म 'कुली' को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है। रिपोर्ट्स की मानें तो इस फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए बताया रहा है। वहीं, इसके लिए रजनीकांत ने 200 करोड़ रुपए की फीस वसूली है। फिल्म को फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, श्रुति हासन और आमिर खान का स्पेशल कैमियो भी है। 'कुली' ने ओपनिंग डे पर 65 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं, अब इसके रविवार के दिन के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'कुली' ने 11वें दिन 10.75 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 256.75 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'कुली' का कलेक्शन

डे 1- 65 करोड़ रुपये

डे 2- 54.75 करोड़ रुपये

डे 3- 39.5 करोड़ रुपये

डे 4- 35.25 करोड़ रुपये

डे 5- 12 करोड़ रुपये

डे 6- 9.5 करोड़ रुपये

डे 7- 7.5 करोड़ रुपये

डे 8- 6.15 करोड़ रुपये

डे 9- 5.85 करोड़ रुपये

डे 10- 10.5 करोड़ रुपये

डे 11- 10.75 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

टोटल कलेक्शन- 256.75 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)

