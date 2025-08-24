Coolie Box Office: शनिवार को 'कुली' ने पलटा गेम, कर डाली बंपर कमाई, जानें 10वें का कलेक्शन

'कुली' के साथ ही यानी सेम डे ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' भी रिलीज हुई है। ऐसे में जाहिर है कि दोनों ही फिल्मों को लेकर बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा। सी बीच अब 'कुली' के 10वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुका है, जो काफी शानदार हैं।

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' ने 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक दी है। इस फिल्म में रजनीकांत को फिर से एक्शन करते देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड थे। 'कुली' के साथ ही यानी सेम डे ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' भी रिलीज हुई है। ऐसे में जाहिर है कि दोनों ही फिल्मों को लेकर बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा। इसी बीच अब 'कुली' के 10वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुका है, जो काफी शानदार हैं। तो चलिए जानते हैं इसने कितना कलेक्शन कर लिया है।

शनिवार को 'कुली' ने बंपर कमाई रजनीकांत ने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। 'कुली' भी डे वन से शानदार कमाई कर रही है। रिपोर्ट्स की मानें तो 350 करोड़ रुपए के बजट में बनी 'कुली' के लिए रजनीकांत ने 200 करोड़ रुपए की फीस वसूली है। फिल्म को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, श्रुति हासन और आमिर खान का स्पेशल कैमियो भी है। 'कुली' ने ओपनिंग डे पर 65 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं, अब इसके शुक्रवार के दिन के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'कुली' ने 10वें दिन 10.00 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 245.50 करोड़ रुपये हो गया है।

डे वाइज देखें 'कुली' का कलेक्शन डे 1- 65 करोड़ रुपये

डे 2- 54.75 करोड़ रुपये

डे 3- 39.5 करोड़ रुपये

डे 4- 35.25 करोड़ रुपये

डे 5- 12 करोड़ रुपये

डे 6- 9.5 करोड़ रुपये

डे 7- 7.5 करोड़ रुपये

डे 8- 6.15 करोड़ रुपये

डे 9- 5.85 करोड़ रुपये

डे 10- 10.00 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)