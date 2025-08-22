Coolie And War 2 Box Office Collection Day 8 Rajinikanth Hrithik Roshan Junior NTR Box Office: एक हफ्ते में ही सुस्त पड़ी 'कुली' और 'वॉर 2', 8वें दिन का कलेक्शन कर देगा निराश, Bollywood Hindi News - Hindustan
'कुली' 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। थलाइवा की एक्शन फिल्म 'कुली' के साथ ही ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' भी सेम डे ही थिएटर्स में रिलीज हुई है। ऐसे में दोनों बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों के बीच कमाई को लेकर तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा।

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' के रिलीज का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार था। इस फिल्म को काफी पसंद किया गया। 'कुली' 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। थलाइवा की एक्शन फिल्म 'कुली' के साथ ही ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' भी सेम डे ही थिएटर्स में रिलीज हुई है। ऐसे में दोनों बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों के बीच कमाई को लेकर तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा। इसी बीच अब 'कुली' और 'वॉर 2' का 8वें दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है। तो चलिए जानते हैं कौन किससे आगे निकला?

'कुली' और 'वॉर 2' में कांटे टक्कर

सबसे पहले हम बात करते हैं रजनीकांत की 'कुली' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। रिपोर्ट्स की मानें तो 350 करोड़ रुपए के बजट में बनी 'कुली' के लिए रजनीकांत ने 200 करोड़ रुपए की फीस वसूली है। फिल्म को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, श्रुति हासन और आमिर खान का स्पेशल कैमियो भी है। 'कुली' ने ओपनिंग डे पर 65 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं, अब इसके गुरुवार के दिन के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'कुली' ने 8वें दिन 6.25 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 229.75 करोड़ रुपये हो गया है।

'वॉर 2' की रफ्तार हुई धीमी

अब बात करते हैं ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' की। अयान मुखर्जी ने डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का बजट 400 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के अलावा कियारा आडवाणी, टाइगर श्रॉफ, आशुतोष राणा जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। 'वॉर 2' ने ओपनिंग डे पर 52 करोड़ रुपये से खाता खोला था। वहीं, अब इसके गुरुवार के दिन के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'वॉर 2' ने 7वें दिन 5.00 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 204.25 करोड़ रुपये हो गया है।

coolie War 2 Rajinikanth अन्य..

