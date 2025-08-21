Box Office: ऋतिक या रजनीकांत, कौन निकला बॉक्स ऑफिस की रेस में आगे, आ गया 7वें दिन का रिजल्ट

रजनीकांत की फिल्म 'कुली' के साथ ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' ने भी थिएटर्स में दस्तक दी है। जाहिर है कि जब दो बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों एक ही दिन रिलीज होती हैं तो उनके बीच कमाई को लेकर तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा है।

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। इस फिल्म के रिलीज का दर्शकों को लंबे वक्त से इंतजार था। ऐसा हो भी क्यों न थलाइवा के फैंस उन्हें एक बार फिर से एक्शन मोड में देखने के लिए काफी बेताब थे। 'कुली' 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म के साथ ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' ने भी थिएटर्स में दस्तक दी है। जाहिर है कि जब दो बड़े सुपरस्टार्स की फिल्मों एक ही दिन रिलीज होती हैं तो उनके बीच कमाई को लेकर तगड़ा कॉम्पिटिशन रहा है। इसी बीच अब 'कुली' और 'वॉर 2' का सातवें दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है। तो चलिए जानते हैं कौन किससे आगे निकला?

क्या 'कुली' को मात दे पाई 'वॉर 2' सबसे पहले हम बात करते हैं रजनीकांत की 'कुली' की। इस फिल्म को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, श्रुति हासन और आमिर खान का स्पेशल कैमियो भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 350 करोड़ रुपए के बजट में बनी 'कुली' का बजट के लिए रजनीकांत ने 200 करोड़ रुपए की फीस वसूली है।'कुली' ने ओपनिंग डे पर 65 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं, अब इसके गुरुवार के दिन के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'कुली' ने 7वें दिन 6.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 222.5 करोड़ रुपये हो गया है।