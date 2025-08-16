Coolie And War 2 Box Office Collection Day 2 Rajinikanth Hrithik Roshan Jr NTR Box Office: 'कुली' और 'वॉर 2' में कांटे की टक्कर, जानें बॉक्स ऑफिस की रेस में कौन निकला आगे, Bollywood Hindi News - Hindustan
Box Office: 'कुली' और 'वॉर 2' में कांटे की टक्कर, जानें बॉक्स ऑफिस की रेस में कौन निकला आगे

रजनीकांत और ऋतिक रोशन के बीच बॉक्स ऑफिस पर कांटे की टक्कर है। रजनीकांत की 'कुली' और ऋतिक की 'वॉर 2' एक ही दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं। 

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 05:23 AM
साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' को लेकर बीते काफी वक्त से सोशल मीडिया पर बज बना हुआ था। इस फिल्म में रजनीकांत को एक्शन मोड में देखने के लिए फैंस काफी बेताब थे। ऐसे में ये फिल्म गुरुवार यानी 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म के साथ ही गुरुवार को ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' भी थिएटर्स में रिलीज हो गई है। ऐसे में साफ है कि दोनों ही फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर कांटे की टक्कर है। इसी बीच अब रजनीकांत और ऋतिक रोशन की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है। तो चलिए जानते हैं कौन किससे आगे निकला?

दो दिनों में ही 'कुली' ने कर डाली इतनी कमाई

सबसे पहले बात करते हैं रजनीकांत की 'कुली' की। इस फिल्म को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, श्रुति हासन और आमिर खान का स्पेशल कैमियो भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'कुली' का बजट 350 करोड़ रुपए है। वहीं, रजनीकांत ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए की फीस वसूल की है। 'कुली' ने ओपनिंग डे पर 65 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं, अब इसके दूसरे दिन के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'कुली' ने गुरुवार को 53.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 118 करोड़, 50 लाख रुपये हो गया है।

'कुली' को रही टक्कर

अब बात करते हैं ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' की। इस फिल्म में कियारा आडवाणी, टाइगर श्रॉफ, आशुतोष राणा जैसे कलाकार अहम किरदार में हैं। इस फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'कुली' का बजट 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। 'वॉर 2' ने ओपनिंग डे पर 51.5 करोड़ रुपये से खाता खोला था। वहीं, अब इसके दूसरे दिन के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'कुली' ने गुरुवार को 56.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 108 करोड़ रुपये हो गया है।

