Box Office: 'कुली' और 'वॉर 2' में कांटे की टक्कर, जानें बॉक्स ऑफिस की रेस में कौन निकला आगे

रजनीकांत और ऋतिक रोशन के बीच बॉक्स ऑफिस पर कांटे की टक्कर है। रजनीकांत की 'कुली' और ऋतिक की 'वॉर 2' एक ही दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रही हैं।

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' को लेकर बीते काफी वक्त से सोशल मीडिया पर बज बना हुआ था। इस फिल्म में रजनीकांत को एक्शन मोड में देखने के लिए फैंस काफी बेताब थे। ऐसे में ये फिल्म गुरुवार यानी 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म के साथ ही गुरुवार को ऋतिक रोशन की 'वॉर 2' भी थिएटर्स में रिलीज हो गई है। ऐसे में साफ है कि दोनों ही फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर कांटे की टक्कर है। इसी बीच अब रजनीकांत और ऋतिक रोशन की फिल्म का दूसरे दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है। तो चलिए जानते हैं कौन किससे आगे निकला?

दो दिनों में ही 'कुली' ने कर डाली इतनी कमाई सबसे पहले बात करते हैं रजनीकांत की 'कुली' की। इस फिल्म को लोकेश कनगराज ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रजनीकांत के अलावा नागार्जुन, श्रुति हासन और आमिर खान का स्पेशल कैमियो भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 'कुली' का बजट 350 करोड़ रुपए है। वहीं, रजनीकांत ने इसके लिए 200 करोड़ रुपए की फीस वसूल की है। 'कुली' ने ओपनिंग डे पर 65 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं, अब इसके दूसरे दिन के शुरुआती आंकड़े आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, 'कुली' ने गुरुवार को 53.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का अभी तक का कुल कलेक्शन 118 करोड़, 50 लाख रुपये हो गया है।