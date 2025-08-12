कुली पहले ही दिन लेगी ₹100 करोड़ क्लब में एंट्री? जानिए क्या कह रहे एडवांस बुकिंग के आंकड़े
Coolie Advance Booking: रजनीकांत की फिल्म कुली सिनेमाघरों में 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। फिल्म के लिए दर्शक जमकर एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। जानिए कितने करोड़ हुआ अभी तक आंकड़ा।
सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' सिनेमाघरों में 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है। लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है और हिंदी के अलावा दर्शक इसे तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी में भी देख पाएंगे। फिल्म के लिए धड़ाधड़ बुकिंग की जा रही है और इसे काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालत यह है कि ट्रेड विशेषज्ञों का अनुमान है कि पहले ही दिन फिल्म की कमाई का ग्राफ 100 करोड़ का आंकड़ा छू लेगा।
पहले ही दिन कमाएगी 100 करोड़ रुपये
सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार की रात तक फिल्म 28 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर चुकी है। फिल्म की 9 लाख 95 हजार से ज्यादा टिकटें बिक चुकी हैं और पहले दिन फिल्म के 8142 शोज चलाए जाएंगे। फिल्म की रिलीज में अभी भी 2 दिन बाकी हैं, ऐसे में अभी मूवी के पास और भी मौका है। माना जा रहा है कि अभी फिल्म एडवांस बुकिंग के जरिए 50 करोड़ रुपये की कमाई और करेगी। ऐसे में इसकी कुल मिलाकर पहले दिन की कमाई 100 करोड़ के ऊपर चली जाएगी।
फिल्म का बजट और रजनीकांत की फीस
सुपरस्टार रजनीकांत के अलावा फिल्म में नागार्जुन, सोबिन शहीर, उपेंद्र, श्रुति हासन, सत्यराज और आमिर खान भी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। फीस की बात करें तो फिल्म को बनाने में 350 करोड़ रुपये की लागत आई है, सोशल मीडिया पर चर्चा है कि इसमें 200 करोड़ रुपये तो रजनीकांत ने ही चार्ज किए हैं। आमिर खान ने सिर्फ 20 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं, फिल्म में आमिर खान का 15 से 20 मिनट का कैमियो है जिसके लिए दर्शकों का एक्साइटमेंट लेवल काफी हाई रहेगा।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।