पहले ही दिन ₹80 करोड़ कमा सकती है 'कुली', धड़ाधड़ बिक रहीं रजनीकांत की फिल्म की टिकटें
Coolie Advance Booking: रजनीकांत की फिल्म कुली को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है। फिल्म की दीवानगी का आलम यह है कि रिलीज से पहले ही यह 18 करोड़ रुपये कमा चुकी है।
Coolie 1st Day Advance Booking: सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' सिनेमाघरों में 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। इसकी सीधी टक्कर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर-2' के साथ होनी है। दोनों ही फिल्मों के लिए एडवांस बुकिंग चालू कर दी गई है, लेकिन अभी तक इस मामले में रजनीकांत की फिल्म आगे निकलती नजर आ रही है। ट्रेड एक्सपर्ट के मुताबिक फिल्म पहले ही दिन 80 करोड़ रुपये तक कमा सकती है। ऋतिक और जूनियर एनटीआर जैसे दो बड़े स्टार्स मिलकर भी सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म को कमाई के मामले में अभी तक तो टक्कर नहीं दे पा रहे हैं।
रजनीकांत की कुली का फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग
फिल्म की कमाई के आंकड़े जारी करते हुए सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि अभी तक 60 हजार के करीब टिकटें बिक चुकी हैं और रिलीज से पहले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ 35 लाख रुपये की कमाई कर चुकी है। ऋतिक-एनटीआर की वॉर-2 इस मामले में बहुत पीछे है, क्योंकि उसकी पहले दिन की एडवांस बुकिंग महज 4 करोड़ 24 लाख रुपये हो पाई है। लोकेश कनगराज के निर्देशन में बनी फिल्म 'कुली' अनाउंसमेंट के वक्त से ही चर्चा में बनी हुई है और इसके ट्रेलर को भी काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिला था।
पहले दिन कितने करोड़ कमा सकती है फिल्म?
रजनीकांत जहां फिल्म में लीड रोल प्ले करते नजर आएंगे, इसके अलावा फिल्म में नागार्जुन अक्कीनेनी और आमिर खान जैसे स्टार्स भी आपको दिखेंगे। अब सवाल यह उठता है कि ट्रेड विशेषज्ञों के मुताबिक रजनीकांत की 'कुली' पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है? ट्रेड एक्सपर्ट सुमित काडेल के मुताबिक फिल्म पहले वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 70 से 80 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। मालूम हो कि रजनीकांत की फिल्म को मेकर्स हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और अंग्रेजी में भी रिलीज करेंगे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।