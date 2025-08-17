Conjuring The Last Rites Director Reveals Why He Ending the Story Here क्यों खत्म किया जा रहा है 'द कॉन्जुरिंग यूनिवर्स'? डायरेक्टर माइकल ने बताई यह वजह, Bollywood Hindi News - Hindustan
क्यों खत्म किया जा रहा है 'द कॉन्जुरिंग यूनिवर्स'? डायरेक्टर माइकल ने बताई यह वजह

Conjuring The Last Rites: फिल्म 'कॉन्जुरिंग द लास्ट राइट्स' की रिलीज से पहले मेकर्स ने बताया है कि क्यों उन्होंने इस फिल्म के साथ ही कॉन्जुरिंग यूनिवर्स को खत्म करने का फैसला किया है।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 06:42 PM
'द कॉन्जुरिंग' यूनिवर्स की अभी तक तमाम फिल्में आ चुकी हैं और इनमें से ज्यादातर को बॉक्स ऑफिस पर काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिला है। सच्ची घटनाओं पर आधारित ये फिल्में सुपरहिट रही हैं, लेकिन अब इसके अपकमिंग पार्ट के साथ ही मेकर्स ने इस यूनिवर्स को खत्म करने का फैसला किया है। डायरेक्टर माइकल छाव्स को लगता है कि अब 'द कॉन्जुरिंग' यूनिवर्स को खत्म करने का वक्त आ गया है। इस हॉरर मूवी यूनिवर्स की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और इसीलिए अब यह सवाल उठ रहा है कि माइकल क्यों यह सिनेवर्स खत्म कर रहे हैं। माइकल ने इस सवाल का जवाब भी दिया है।

क्यों लिया खत्म करने का फैसला?

माइकल अपनी अपकमिंग फिल्म 'कॉन्जुरिंग - द लास्ट राइट्स' के साथ इस मूवी सीरीज को खत्म करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिनेवर्स को खत्म करने का फैसला उन्होंने अपनी टीम की सहमति से लिया है। माइकल ने SFX मैगजीन के साथ बातचीत में बताया, "मुझे सभी के साथ काम करना बहुत अच्छा लगा, लेकिन सभी (टीम को) ऐसा लगा कि अभी यह अपने टॉप पर है, और इसे यहीं पर ही खत्म करने का वक्त आ गया है। आप हमेशा चाहते हैं कि चीजें जब टॉप पर हों तब रुकें।"

माइकल को फील होता है यह दबाव

माइकल ने बताया कि कोई भी यह नहीं चाहता कि उसकी वजह से कोई फ्रेंचाइज़ी डाउनफॉल फेस करे। यह एक अनूठा मौका था जब हम यह तय कर सकते थे कि आखिरी चैप्टर कब और कैसे सुनाना है। माइकल ने बताया कि उन्हें इस चीज का दबाव महसूस होता है कि कॉन्जुरिंग यूनिवर्स में एड और लॉरीन को परफेक्ट एंडिंग किस तरह दी जाए। डायरेक्टर ने कहा, "मैं यह बात एक ऐसे इंसान के तौर पर कह रहा हूं, जो इस सीरीज़ से बेहद प्यार करता है और इसका हिस्सा बनने को खुशकिस्मती समझता है।"

ताबड़तोड़ कमाई कर चुकी हैं फिल्में

बता दें कि साल 2013 में आई इस फिल्म को बनाने में 158 करोड़ रुपये लागत आई थी और इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 2564 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। वहीं एनाबेले को बनाने में 52 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, लेकिन इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 2061 करोड़ रुपये कमाए थे। 'द कॉन्जुरिंग 2' को बनाने में 320 करोड़ रुपये खर्च हुए लेकिन वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 2,575 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था।

