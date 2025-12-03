रणवीर सिंह के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत, हिंदू मान्यताओं का मजाक उड़ाने का लगा आरोप
रणवीर सिंह मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। उनपर हिंदू मान्यताओं का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया है।
एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। ये शिकायत बेंगलुरु के हाई कोर्ट के वकील प्रशांत मेथल ने दर्ज कराई है। उन्होंने रणवीर सिंह पर ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा’ में दिखाए गए पारंपरिक तुलु पूजा का अपमान करने का आरोप लगाया है। बता दें, ये रणवीर के खिलाफ दूसरी शिकायत है और रणवीर सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर माफी मांग चुके हैं।
क्या है पूरा मामला?
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, वकील ने हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में अपनी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने रणवीर पर 28 नवंबर को गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के समापन समारोह के दौरान पवित्र दैव परंपरा का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। प्रशांत मेथल का कहना है कि एक्टर का यह काम तटीय कर्नाटक की सांस्कृतिक पहचान के केंद्र में रहने वाले पूज्य पंजुलुरी/गुलिगा दैव का मजाक उड़ाने जैसा था।
देव को कहा महिला भूत
उन्होंने दावा किया है कि इससे हिंदुओं, खासकर तुलु समुदाय के लोगों की भावनाओं को ‘गहरी चोट’ पहुंची है। शिकायत में एक और बात यह उठाई गई कि रणवीर ने दैव को ‘महिला भूत’ कहा, जिसे वकील ने ‘ईशनिंदा’ और ‘जानबूझकर बेइज्जती’ बताया है। उन्होंने पुलिस से एक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की है।
रणवीर का रिएक्शन
वीडियो के वायरल होने के बाद रणवीर ने पोस्ट शेयर कर लिखा था, “मेरा इरादा फिल्म में ऋषभ की जबरदस्त परफॉर्मेंस को हाईलाइट करना था। एक्टर के तौर पर मुझे पता है कि उस खास सीन को उस तरह से करने में कितना समय लगता है जैसा उन्होंने किया, जिसके लिए मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूं। मैंने हमेशा अपने देश की हर कल्चर, परंपरा और विश्वास का बहुत सम्मान किया है। अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है तो मैं दिल से माफी मांगता हूं।”
