compeltion of gadar 2 ameesha called it organic blockbuster, sunny deol says hindusta zindabad गदर 2 के दो साल होने पर अमीषा पटेल ने फिल्म को बताया इकलौती ऑर्गनिक ब्लॉकबस्टर, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडcompeltion of gadar 2 ameesha called it organic blockbuster, sunny deol says hindusta zindabad

गदर 2 के दो साल होने पर अमीषा पटेल ने फिल्म को बताया इकलौती ऑर्गनिक ब्लॉकबस्टर

फिल्म गदर 2 के दो साल पूरे होने पर अमीषा पटेल और सनी देओल ने फैंस के साथ खास मैसेज शेयर किया है। बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के लिए अमीषा ने अपने फैंस का शुक्रियादा किया। वहीं सनी ने तारा सिंह के किरदार को खास बताया।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 07:46 AM
share Share
Follow Us on
गदर 2 के दो साल होने पर अमीषा पटेल ने फिल्म को बताया इकलौती ऑर्गनिक ब्लॉकबस्टर

सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर गदर साल 2001 में रिलीज हुई थी और अपने समय की सबसे बड़ी हिट बनी थी। तारा सिंह और सकीना की लव स्टोरी को लेकर क्रेज आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। 22 साल बाद 2023 में जब गदर 2 आई तो इसने बॉक्स ऑफिस के कमाई के नंबर्स हिला दिए और जबरदस्त बिजनेस किया। इस फिल्म कि सफलता ने सनी देओल को इंडस्ट्री में फिर से नई पहचान दिलाई। अब गदर 2 के दो साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर एक्ट्रेस अमीषा पटेल ने पोस्ट शेयर किया है।

गदर 2 के दो साल

गदर 2 की रिलीज को दो साला पूरे होने पर अमीषा पटेल ने फिल्म से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के कैप्शन में एक्ट्रेस ने लिखा है, “आज हम मना रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी और इकलौती ऑर्गैनिक ब्लॉकबस्टर के दो साल… आप सभी का शुक्रिया जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तूफान लाया।”

अमीषा की राय

कुछ हफ्ते पहले अमीषा को पैपराजी ने स्पॉट किया था, जहां उन्होंने बिना नाम लिए मौजूदा फिल्मों पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था, “कल्ट फिल्मों की तुलना आज की फिल्मों से करना गलत है। पहले हिट्स ऑर्गैनिक होती थीं। लोग राज-सिमरन, रोहित-सोनिया, तारा-सकीना जैसे किरदारों को याद रखते थे। अब सोशल मीडिया और PR के कारण हाइप बन रही है, लेकिन दो हफ्ते बाद सब खत्म हो जाता है।”

सनी देओल का इमोशनल मैसेज

गदर 2 की दूसरी सालगिरह पर सनी देओल ने भी एक इमोशनल वीडियो कोलाज शेयर किया। उन्होंने लिखा, “2 साल हो गए… लेकिन आपका प्यार आज भी कल जैसा महसूस होता है। आपके हर आंसू, हर वाह वाही, हर ‘हिंदुस्तान जिंदाबाद’ मेरी रूह में बसता है। तारा सिंह सिर्फ एक किरदार नहीं, आपकी भावना है। शुक्रिया ‘गदर 2’ को अपने दिल का हिस्सा बनाने के लिए।” गदर हमेशा से हिंदी सिनेमा की सबसे खास फिल्मों में गिनी जाती रही है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।