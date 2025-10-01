फैमिली ड्रामा फिल्म, 7.3 है इसकी IMDb रेटिंग, ओटीटी पर कर रही है ट्रेंड

OTT Family Drama Movie: इस आर्टिकल के जरिए हम आपको एक फैमिली ड्रामा फिल्म के बारे में बताने वाले हैं। ये फिल्म जी5 पर है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 7.3 है।

कभी सोचा है, जब एक मीडिल क्लास इंसान, जिसके कंधों पर घर-परिवार की जिम्मेदारी का बोझ हो, वो अपनी नौकरी खो दे तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? हंसी-मजाक और छोटी-छोटी खुशियों के बीच छुपा तनाव, रिश्तों की कसौटी और पैसों की तंगी… ये सब मिलकर उसकी दुनिया को पूरी तरह बदल देते हैं।

ऐसी ही दुनिया दिखाती है तमिल सिनेमा की हिट फिल्म ‘कुडुम्बस्थान’। के. मणिकंदन की यह फिल्म थिएटर में खूब चली और अब जी5 पर स्ट्रीम हो रही है। कहानी है नवीन नाम के एक शख्स की, जिसकी जिंदगी शादी, नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उलझ जाती है। पत्नी वेन्निला के साथ इंटर-कास्ट शादी करने के बाद से ही उसके सामने नए-नए हालात आते हैं। हालांकि असली संघर्ष तब शुरू होता है जब वो बेरोजगार हो जाता है।

फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है इसका सच्चा और रिलेटेबल अंदाज। गांव-शहर के बैकग्राउंड, आम लोगों जैसी बातें, और हर परिवार में होने वाली छोटी-छोटी खटपट—सब कुछ बेहद असली लगता है। मणिकंदन ने नवीन के किरदार में जान डाल दी है। उनकी परफॉर्मेंस इतनी नैचुरल है कि आपको लगेगा जैसे आपके ही मोहल्ले का कोई इंसान पर्दे पर जी रहा हो।

बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने झंडे गाड़ दिए। करीब 8 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 25 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और साल 2025 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बनी। दर्शकों ने थिएटर में खूब तालियां बजाईं और अब OTT पर भी लोग इसे दिल से पसंद कर रहे हैं।