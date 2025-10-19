ना ड्रामा, ना गालियां और ना कोई बोल्ड सीन; दिवाली के लिए परफेक्ट है ये 8.7 रेटिंग वाली फिल्म
संक्षेप: आइए आपको उस फिल्म के बारे में बताते हैं जिसमें ना कोई ड्रामा है, ना कोई गालियां और ना कोई बोल्ड सीन। इस फिल्म में सिर्फ कॉमेडी ड्रामा है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।
अगर आप इस दिवाली फैमिली के साथ कोई ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो दिल को छू जाए, तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। इसमें ना ज्यादा ड्रामा है, ना गालियां, ना ही कोई भारी-भरकम एक्शन। बस एक इमोशनल कहानी है जो आपको हंसा भी देगी और रुला भी देगी।
फिल्म का नाम
हम बात कर रहे हैं सुपरहिट फिल्म ‘777 चार्ली’ की, जिसे IMDb पर 8.7/10 रेटिंग मिली है। फिल्म में एक ऐसे आदमी की कहानी दिखाई गई है जो जिंदगी से थक चुका होता है और तभी उसकी लाइफ में चार्ली (डॉगी) आती है और सब कुछ बदल जाता है। दोनों की दोस्ती, उनका सफर और उनके बीच का इमोशनल कनेक्शन हर किसी का दिल जीत लेता है।
बजट से 7 गुना ज्यादा कमाई
रिलीज के बाद ‘777 चार्ली’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। दर्शकों ने इस इमोशनल फिल्म को इतना पसंद किया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने लागत से करीब 7 गुना ज्यादा कमाई कर इतिहास बना दिया। आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘777 चार्ली’ सिर्फ 15 करोड़ रुपये में बनकर तैयार हुई थी और इसने सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस से 96.95 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली थी। वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो में इसने 102.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।
कहां देखें ये फिल्म?
अगर आप इस फिल्म का ओटीटी पर लुत्फ उठाना चाहते हैं तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं। यूं तो ये साउथ फिल्म है, लेकिन हिंदी में भी अवेलेबल है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।