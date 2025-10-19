Hindustan Hindi News
ना ड्रामा, ना गालियां और ना कोई बोल्ड सीन; दिवाली के लिए परफेक्ट है ये 8.7 रेटिंग वाली फिल्म

संक्षेप: आइए आपको उस फिल्म के बारे में बताते हैं जिसमें ना कोई ड्रामा है, ना कोई गालियां और ना कोई बोल्ड सीन। इस फिल्म में सिर्फ कॉमेडी ड्रामा है और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 8.7 है।

Sun, 19 Oct 2025 06:22 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप इस दिवाली फैमिली के साथ कोई ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं जो दिल को छू जाए, तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। इसमें ना ज्यादा ड्रामा है, ना गालियां, ना ही कोई भारी-भरकम एक्शन। बस एक इमोशनल कहानी है जो आपको हंसा भी देगी और रुला भी देगी।

फिल्म का नाम

हम बात कर रहे हैं सुपरहिट फिल्म ‘777 चार्ली’ की, जिसे IMDb पर 8.7/10 रेटिंग मिली है। फिल्म में एक ऐसे आदमी की कहानी दिखाई गई है जो जिंदगी से थक चुका होता है और तभी उसकी लाइफ में चार्ली (डॉगी) आती है और सब कुछ बदल जाता है। दोनों की दोस्ती, उनका सफर और उनके बीच का इमोशनल कनेक्शन हर किसी का दिल जीत लेता है।

बजट से 7 गुना ज्यादा कमाई

रिलीज के बाद ‘777 चार्ली’ ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। दर्शकों ने इस इमोशनल फिल्म को इतना पसंद किया कि बॉक्स ऑफिस पर इसने लागत से करीब 7 गुना ज्यादा कमाई कर इतिहास बना दिया। आईएमडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘777 चार्ली’ सिर्फ 15 करोड़ रुपये में बनकर तैयार हुई थी और इसने सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस से 96.95 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली थी। वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो में इसने 102.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया था।

कहां देखें ये फिल्म?

अगर आप इस फिल्म का ओटीटी पर लुत्फ उठाना चाहते हैं तो इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं। यूं तो ये साउथ फिल्म है, लेकिन हिंदी में भी अवेलेबल है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें

