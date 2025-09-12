Comedian Sapan Verma Jokes About Aamir Khan Rejecting Over 100 crore OTT deal Says That Is Akshay Kumar Monthly Salary इतनी तो अक्षय की सैलरी...आमिर के 100 करोड़ ओटीटी डील रिजेक्ट करने का सपन ने बनाया मजाक, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडComedian Sapan Verma Jokes About Aamir Khan Rejecting Over 100 crore OTT deal Says That Is Akshay Kumar Monthly Salary

इतनी तो अक्षय की सैलरी...आमिर के 100 करोड़ ओटीटी डील रिजेक्ट करने का सपन ने बनाया मजाक

आमिर खान और अक्षय कुमार दोनों ही बॉलीवुड के स्टार हैं। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कॉमेडियन सपन, आमिर का मजाक बनाते हैं उनके 100 करोड़ के ओटीटी डील रिजेक्ट करने का।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 07:57 AM
share Share
Follow Us on
इतनी तो अक्षय की सैलरी...आमिर के 100 करोड़ ओटीटी डील रिजेक्ट करने का सपन ने बनाया मजाक

आमिर खान की इस साल सितारे जमीन पर रिलीज हुई है जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कॉमेडियन सपन वर्मा, आमिर खान का मजाक बनाते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है सपन से जो आमिर के सितारे जमीन पर के बहुत सारे प्रमोशन का पहले मजाक बनाते हैं। इसके अलावा वह आमिर के 100 करोड़ की ओटीटी डील रिजेक्ट करने पर भी बोलते हैं।

सपन बोलते हैं कि आमिर के लिए यह साल काफी अच्छा रहा है। उन्होंने अपने 450 इंटरव्यूज में सितारे जमीन पर प्रमोट की है। सर आपने इतने प्रमोशन किए कि एक बार को मैं परेशान हो गया था। मेरे घर की घंटी बजती थी और मुझे लगा कि आप पर्सनल आकर बोलने वाले हो कि फिल्म देखो।

सपन ने बनाया मजाक

इसके आगे सपन बोलते हैं, 'आमिर सर ने हिस्ट्री बनाई है, एक आइकॉनिक मूवी बनाकर। उन्होंने फिल्म को डायरेक्टली यूट्यूब पर रिलीज किया। मैंने सुना कि आपने 100 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट किया, ओटीटी पर रिलीज ना कर के। 100 करोड़, आप जानते हो इसका मतलब? अक्षय कुमार की महीने के सैलरी।'

आमिर ने रिजेक्ट की ओटीटी पर रिलीज

आमिर ने कई इंटरव्यूज में बताया था कि वह फिल्म को किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज नहीं करेंगे। रिपोर्ट्स ऐसी भी थीं कि उन्होंने अमेजॉन प्राइम वीडियो के 120 करोड़ का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। खैर आमिर ने फिल्म को यूट्यूब पर रिलीज किया है जिसके वह 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं।

अपने इस फैसले के बारे में आमिर ने कहा था, 'हमारा प्लान था कि सितारे जमीन पर को अपने आमिर खान प्रोडक्शन बैनर के यूट्यूब चैनल पर रिलीज करें। हर फिल्म 100 रुपये की कॉस्ट में देख सकते हैं।'

Aamir Khan Sitaare Zameen Par

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।