‘किस किसको प्यार करूं 2’ के ट्रेलर लॉन्च पर इमोशनल हुए कपिल शर्मा, बोले- धरम पाजी…

संक्षेप:

‘किस किसको प्यार करूं 2’ के ट्रेलर लॉन्च पर कपिल शर्मा ने दिग्गज अभिनेमा धर्मेंद्र को याद किया। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र उन्हें बेटा और वह धर्मेंद्र को अपना पिता मानते थे।

Wed, 26 Nov 2025 04:04 PMVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
कॉमेडियन-एक्टर कपिल शर्मा की फिल्म “किस किसको प्यार करूं 2” का आज ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर लॉन्च पर कपिल ने दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को याद किया। कपिल ने कहा, "सब जानते हैं कि धरम जी मेरे लिए क्या थे। उनके जाने से सबको ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपने परिवार का कोई सदस्य खो दिया हो। मैं 22 साल का था जब मेरे पिता का निधन हुआ था। मुझे उनके साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिला था। फिर धरम जी मिले।"

कपिल ने आगे कहा, “धरम जी के जाने से मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने दूसरी बार अपने पिता को खो दिया हो। यह सच है कि इस दुनिया में आने वाले हर व्यक्ति को एक न एक दिन जाना ही होता है, लेकिन आप हमेशा उन लोगों के साथ थोड़ा और समय बिताना चाहते हैं जो सच में अच्छे हों।”

कपिल इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा, “मैं धरम पाजी से पहली बार टोरंटो की फ्लाइट में मिला था। और हम इतने अच्छे दोस्त बन गए कि वह पूरी फ्लाइट के दौरान मेरे साथ मजाक करते रहे... जब मैं पहली बार बॉम्बे आया और हम अपना शो लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे, तो किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था - न कॉन्सेप्ट, न चैनल, न प्रोडक्शन हाउस। हम सेलिब्रिटीज से बात कर रहे थे, लेकिन कोई भी आने को तैयार नहीं था। मैंने धरम पाजी को फोन किया और मीटिंग के लिए कुछ समय मांगा और उन्होंने शो के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा। मैंने उनसे कहा, ‘पाजी, मैं पहली बार शो बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप हमारे गेस्ट हों।’ वह उस समय अपनी नई फिल्म की रिलीज की तैयारी में बिजी थे, फिर भी उन्होंने अपनी टीम मेंबर पूनम की ओर मुड़कर कहा, ‘ये मेरा बेटा है, इसके लिए कोई डेट निकालो, चाहे कुछ भी हो जाए’।”

