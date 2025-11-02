Hindustan Hindi News
कॉकटेल 2 के लिए दिल्ली आएंगे शाहिद-कृति और रश्मिका, प्रदूषण कंट्रोल के लिए होंगे खास इंतजाम

कॉकटेल 2 के लिए दिल्ली आएंगे शाहिद-कृति और रश्मिका, प्रदूषण कंट्रोल के लिए होंगे खास इंतजाम

संक्षेप: शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कॉकटेल 2 के शूट में व्यस्त हैं। कॉकटेल 2 की टीम जल्द ही दिल्ली में शूट के लिए आएगी। कहा जा रहा है कि मेकर्स दिल्ली के AQI को ध्यान में रखते हुए कुछ खास इंतजान कर रहे हैं। 

Sun, 2 Nov 2025 08:26 AMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म कॉकटेल 2 के शूट में व्यस्त हैं। कॉकटेल की टीम ने हाल ही में यूरोप में अपना शूट पूरा किया है। अब कॉकटेल की टीम दिल्ली और गुरुग्राम में शूट करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली के प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए फिल्म की टीम खास इंतजाम कर रही है। कॉकटेल की टीम 11 से 20 नवंबर के बीच दिल्ली में शूट करेगी।

कब से दिल्ली में होगी शूटिंग

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन 11 से 20 नवंबर के बीच दिल्ली में शूट करेंगे। ये शूटिंग छतरपुर और गुरुग्राम में होगी।

सेट पर होगा खास इंतजाम

दिल्ली में प्रदूषण से हालात बहुत खराब हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 300 के पार जा रहा है। कहा जा रहा है कि कॉकटेल की प्रदूषण को देखते हुए कॉकटेल की टीम खास इंतजाम कर रही है। टीम वैनिटी वैन्स में एयर पूरिफायर का इंतजाम करेगी। वहीं, सेट पर लोग मास्क पहनकर रहेंगे।

इतना ही नहीं, सेट्स पर पानी छिड़कने के लिए मशीनें होंगी। इसका इस्तेमाल हर रोज शूट से पहले सेट पर किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो शूट के बीच भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा।

कॉकटेल का सीक्वल

बता दें, कॉकटेल 2 सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डाइना पेंटी की फिल्म साल 2012 में आई फिल्म कॉकटेल का सीक्वल है। कॉकटेल को डायरेक्ट करने वाले होमी अदजानिया ही कॉकटेल 2 भी डायरेक्ट कर रहे हैं।

