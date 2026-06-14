कॉकटेल 2 इवेंट में बेकाबू भीड़ से रश्मिका को बचा लाई कृति सेनन, यूजर्स बोले-ऐसी होती है बड़ी बहन

कॉकटेल 2 इवेंट में बेकाबू भीड़ से रश्मिका को बचा लाई कृति सेनन, यूजर्स बोले-ऐसी होती है बड़ी बहन
शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन अपनी फिल्म कॉकटेल 2 को प्रोमोट करने पुणे के एक मॉल पहुंचे थे। यहां बेकाबू भीड़ ने एक्टर्स की सिक्योरिटी को तोड़ दिया। लेकिन कृति सेनन ने इस भीड़ के बाद भी पहले रश्मिका मंदाना को सुरक्षित किया।
बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन इन दिनों अपनी फिल्म कॉकटेल 2 के प्रमोशन में बिजी हैं। हाल में तीनों एक्टर्स पुणे के एक मॉल में फिल्म प्रमोशन के लिए गए थे। इवेंट जबरदस्त तरीके से शुरू हुआ। एक्टर्स ने अपने फैंस को खूब एंटरटेन किया। लेकिन इवेंट खत्म होते ही मॉल में अफरा-तफरी मच गई। मॉल में मौजूद भीड़ ने सिक्योरिटी बैरिकेड्स तोड़ दिए। अपने फेवरेट एक्टर के साथ एक तस्वीर के लिए भीड़ बेकाबू हो गई। ऐसे में एक्टर्स को इवेंट से बाहर निकालने की कोशिश की गई। इस दौरान कृति ने रश्मिका को भीड़ से बचाती हुईं नजर आई।
भीड़ हुई बेकाबू
फिल्म कॉकटेल 2 के प्रमोशन इवेंट का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बेकाबू भीड़ को एक्टर्स के साथ जबरन तस्वीरें लेने की कोशिश करते देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सिक्योरिटी एक्टर्स को इवेंट से बाहर निकालती नजर आ रही है। सबसे आगे शाहिद कपूर नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे पर इस स्थिति का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। उनके पीछे कृति है जो शील्ड बनकर अपनी को-स्टार रश्मिका मंदाना को कवर करते हुए आगे बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स को कृति का ये व्यवहार पसंद आ रहा है। वीडियो में कृति रश्मिका को बचाते हुए धीरे-धीरे भीड़ के बीच से आगे बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इन दोनों एक्ट्रेस के बॉन्ड की तारीफ कर रहे हैं।
यूजर्स रिएक्शन
इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'जिस तरह से कृति रश्मिका को बचा रही है ऐसा लग रहा है वो उनकी छोटी बहन है', एक और यूजर ने लिखा, 'ये सच्चा रिश्ता है', एक अन्य यूजर ने कृति के लिए ताली बजाने वाला इमोजी शेयर किया है। एक यूजर ने कृति को अच्छी बहन बताया। एक यूजर ने ये भी लिखा कि शाहिद को इस स्थिति पर यकीन नहीं हो रहा है। एक यूजर ने लिखा कि आप कभी रणबीर कपूर या शाहरुख खान को अपनी हीरोइन से आगे चलते नहीं देखेंगे।
19 जून को होगा धमाका
बता दें, शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना फिल्म कॉकटेल 19 में नजर आने वाले हैं। फिल्म होमी अदजानिया ने डायरेक्ट की है। ट्रेलर से फिल्म की कहानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। साल 2012 में आई फिल्म कॉकटेल में डायना पेंटी की एंट्री ने दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान के किरदारों का रिश्ता बिगाड़ दिया था। अब इस फिल्म में शाहिद कपूर भी दो हीरोइन के बीच कंफ्यूज होने वाले हैं। ऑडियंस इस फिल्म का इंतजार कर रही है।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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