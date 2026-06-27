Cocktail 2 Day 8 BO: शाहिद कपूर की फिल्म देगी अक्षत कुमार की ‘वेलकम टू द जंगल’ को टक्कर, कमाए इतने
शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म कॉकटेल 2 के 8 वें दिन का कलेक्शन का रिपोर्ट कार्ड आ गया है। फिल्म ने अब तक 75 करोड़ के आसपास कमाई कर ली है। इस वीकेंड अक्षय कुमार की फिल्म को दे सकती है टक्कर।
शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की फिल्म कॉकटेल 2 को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं बनी हुई हैं। फिल्म को ऑडियंस से मिलाजुला रिएक्शन मिल रहा है। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म लगातार कमाई कर रही है। पहले हफ्ते में फिल्म ने 70 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है अब दूसरे हफ्ते में भी कॉकटेल 2 सधी हुई कमाई कर रही है। दूसरे शुक्रवार की कमाई की बात करें तो फिल्म ने 5 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है।
कॉकटेल 2 का 8 वें दिन का कलेक्शन
शाहिद कपूर की फिल्म कॉकटेल 2 ने दूसरे शुक्रवार यानी 8वें दिन 5.10 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। वहीं नेट कमाई 4.25 करोड़ की हुई है। इन 8 दिनों में फिल्म ने 74.75 करोड़ की कमाई कर ली है। अब उम्मीद है कि ये फिल्म अक्षय कुमार की वेलकम टू जंगल को भी टक्कर देने में कामयाब हो सकती है।
फिल्मों से टक्कर
जून महीने में कई शानदार फिल्मों ने थिएटर पर दस्तक दी है। इस लिस्ट में इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी ‘मैं वापस आऊंगा’ जो दूसरे हफ्ते में अच्छी कमाई कर रही है। बॉबी देओल की ‘बंदर’, वरुण धवन की ‘है जवानी तो इश्क होना है’, ‘गवर्नर’, और अब अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल’ शामिल है। ऐसे में शाहिद कपूर की फिल्म कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस पर इन सब से बेहतर कमाई कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि कॉकटेल 2 अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल को भी टक्कर दे सकती है। इस वीकेंड पर कमाई के आंकड़े साफ़ होने की उम्मीद है।
कॉकटेल 2 का बजट
कॉकटेल 2 का 150 करोड़ का बजट बताया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म बजट निकालने में कामयाब होगी। ये फिल्म शाहिद कपूर के करियर के लिए भी जरूरी होने वाली है। इससे पहले एक्टर्स की फिल्में ओ रोमियो, देवा बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाई हैं। वहीं कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लगातार अच्छी फिल्में दे रही हैं। उनकी परफॉरमेंस को ऑडियंस ने पसंद किया है।
फिल्म के डायरेक्ट
फिल्म कॉकटेल 2 की बात करें तो इस रोमांटिक ड्रामा फिल्म को होमी अदजानिया ने डायरेक्ट किया है। होमी इससे पहले दीपिका पादुकोण के साथ कॉकटेल, अंग्रेजी मीडियम, फाइंडिंग फैनी जैसी फिल्में बना चुके हैं। कहानी लव रंजन ने लिखी है जो प्यार का पंचनामा के लिए जाने जाते हैं। दिनेश विजान फिल्म के प्रोड्यूसर हैं।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
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